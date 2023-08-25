Москва неспешно рушилась: какой эффект производят удары дронов и стоит ли тратить дефицитные БПЛА

ВСУ не обстреливают мирное население и не наносят удары по гражданской инфраструктуре

Через полтора года с начала полномасштабного вторжения бумеранг российской агрессии вернулся туда, где его ожидали меньше всего — в москву. За последний месяц жители элитных ЖК рядом с деловым центром "Москва-Сити" и работники офисов, расположенных в этих зданиях, регулярно содрогались от ударов беспилотников по небоскребам. С 30 июля элитный московский квартал пережил не менее шести "налетов". Обошлось без жертв, но чувство безопасности жителей столицы рф стало заметно слабее.

Киев не брал на себя ответственность за эти атаки, однако россияне обвиняют в "обстрелах гражданской инфраструктуры" именно нас. Более того, накануне Дня Независимости Украины служащих, работающих в "Москва-Сити", призвали не выходить на работу 24 августа из-за риска новых ударов по небоскребам.

В украинском обществе мнения по поводу этих атак разнятся. Пока одни радуются "бавовне" в сердце государства-агрессора, другие не видят смысла в расходовании дронов, в которых наши военные остро нуждаются на фронте, ради неудобств москвичей.

С какой целью стаи БПЛА регулярно атакуют "Москва-Сити" и почему эти удары нельзя сравнивать с российским террором наших городов, "Телеграф" спрашивал у экспертов в сфере обороны и безопасности.

Атаки испытают "центры принятия решений"

Со времен АТО/ООС одним из принципиальных отличий украинской и российской армий было то, что ВСУ не обстреливают мирное население и не наносят удары по гражданской инфраструктуре. Этот принцип неоднократно стоил нашим защитникам потерь, ведь оккупанты пользовались неприкосновенностью гражданских и вели огонь по нашим позициям именно из жилищных массивов, зная, что ответа не будет.

На 10-м году войны с россией этот принцип не утратил актуальности для ВСУ. Поэтому, даже предположив, что атакующие "Москва-Сити" дроны действительно вылетают с территории Украины, их целью является не жители ЖК, а правительственные объекты, расположенные в столичных небоскребах, говорит эксперт Украинского института будущего, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.

"Обратите внимание: БПЛА влетают не в случайные квартиры рядовых клерков или блоггеров, они попадают в конкретные помещения, иногда по несколько раз с разницей в две-три недели. Дело в том, что именно в этих зданиях расположены офисы Минпромторговли, Минцифры, Минэкономразвития рф и других тайных подразделений, которые контролируются ФСБ и принимают непосредственное участие в решении задач, связанных с войной. Атаки этих объектов создают проблемы для учреждений и нарушают эффективность их работы", — объясняет Иван Ступак в комментарии "Телеграфу".

На фоне активизации неопознанных дронов над территорией рф вокруг москвы и в некоторых ее районах, кроме систем ПВО, были установлены системы радиоэлектронного противодействия (РЭП). Принцип работы последних заключается в глушении радиосигналов, посредством которых осуществляется наведение беспилотных аппаратов на цель. В результате дроны становятся неуправляемыми и могут попасть в любой объект.

По словам военного и политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, ответственность за возможные последствия для гражданских лежит на самих россиянах, ведь пока в работу высокоточных дронов не вмешиваются их средства противодействия, рядовым москвичам ничего не угрожает.

"Никаких подтверждений нашей причастности к этим атакам нет. При этом можно с уверенностью сказать, что дроны бьют исключительно по офисам государственных структур рф, которые обеспечивают военные нужды страны-агрессора. Используя РЭП, они делают хуже только себе. Неконтролируемый БПЛА с боевой частью действительно может влететь неизвестно куда. То же касается и обломков дронов, сбитых ПВО, но ответственность за это лежит не на нас", — отмечает эксперт в комментарии "Телеграфу".

Эффект оправдывает расходы

Помимо фактической блокировки работы российских министерств, налеты беспилотников на москву наносят государству-террористу немалый экономический и репутационный ущерб. То, что абсолютное большинство дронов все же долетает до пункта назначения, свидетельствует о неспособности российской ПВО эффективно противодействовать внешним вызовам и опровергает заявления оккупантов о якобы уничтожении ими производства БПЛА на территории Украины, считает военный эксперт Дмитрий Снегирев.

"Удары по москве стали личным поражением российского диктатора. Поддержка обществом так называемой "спецоперации" базировалась на уверенности в том, что война — это далеко. Возмездные удары со стороны Украины (если мы предполагаем нашу причастность к этим атакам), подрывает доверие россиян к действиям центрального руководства. Только в течение прошлой недели в полицию поступило 1,5 тысячи сообщений от москвичей о дронах в небе. То есть там уже начинается массовый психоз", — говорит эксперт в комментарии "Телеграфу".

Среди болезненных последствий атакования москвы дронами особое место занимают экономические потери. По словам Дмитрия Снегирева, запуск нескольких БПЛА в нужных направлениях приводит к блокированию работы сразу четырех аэропортов, являющихся основными логистическими хабами россии.

Если эти форс-мажоры будут случаться регулярно, встанет вопрос о дальнейшем сотрудничестве международных авиаперевозчиков, владельцев судов и страховых компаний с рф, ведь рисковать потерять самолет в результате атаки неизвестного беспилотного аппарата вряд ли входит в планы компаний.

"Оценив масштабность последствий этих ударов, считать потраченные на дроны средства несколько странно. Эти вложения совершенно точно стоят нанесенного оккупантам ущерба", — уверен Дмитрий Снегирев.