Обломки упали прямо на жилой квартал

Атака неизвестных беспилотников на Московскую область не обошлась без последствий. Один из них наделал шуму в Истринском районе Подмосковья.

Об этом сообщают российские пропагандисты, ссылаясь на данные местных властей.

По их данным, ПВО оккупантов смогла сбить один летательный аппарат, но его обломки упали прямо на жилой квартал, а именно на дом в СНТ "Дорожник".

В результате падения обломков уже известно о по меньшей мере двух пострадавших. Они получили ранения различной степени тяжести: один человек госпитализирован и еще один отказался от помощи.

"Выбиты окна в трех домах", — говорит губернатор.

Но есть еще и косвенные последствия атаки неизвестных дронов. Так, например, из-за того, что утром 21 августа московские аэропорты "Внуково" и "Домодедово" временно не принимали и не отправляли рейсы, в столице рф не смогли приземлиться пол сотни самолетов.

Стоит отметить, что Истринский район является обителью зла известной российской пропагандистки маргариты симоньян. Она, к слову, так радовалась падению БПЛА, что сама же раскрыла эту информацию о себе.

"Спасибо нашей ПВО, что без жертв и разрушений", — писала тогда она.

Напомним, что москву спустя полтора года путинской "спецоперации" уже едва ли не ежедневно кошмарят неизвестные беспилотники. О самых громких случаях вы можете узнать из материала "Телеграфа", где мы вспоминали, где и как падали дроны в столице рф и каким был ущерб.

Ранее мы писали о том, что 11 августа в районе Карамышевской набережной прогремел взрыв. Как оказалось, столицу рф атаковал беспилотник.