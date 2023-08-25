Точно не мирные жители: эксперт назвал цели дронов в москве

Удары дронов создают проблемы для учреждений в рф

Даже если предположить, что дроны, атакующие элитный комплекс "Москва-Сити" в москве, выпускаются с территории Украины, то их целью точно не являются мирные жители. Их задача — удары по правительственным объектам, расположенным в небоскребах.

Об этом в комментарии "Телеграфу" сообщил эксперт Украинского института будущего, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак. По его словам, еще со времен АТО/ООС украинские военные действуют по принципу не наносить удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре.

"Обратите внимание: БПЛА влетают не в случайные квартиры рядовых клерков или блогеров, они попадают в конкретные помещения, иногда по несколько раз с разницей в две-три недели. Дело в том, что именно в этих зданиях расположены офисы Минпромторговли, Минцифры, Минэкономразвития рф и других тайных подразделений, которые контролируются ФСБ и принимают непосредственное участие в решении задач, связанных с войной", — сказал он.

По словам эксперта, атаки этих объектов создают проблемы для учреждений и нарушают эффективность их работы, что и является главной целью ударов.

Детальнее читайте в материале: Москва неспешно рушилась: какой эффект производят удары дронов и стоит ли тратить дефицитные БПЛА

Ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 25 августа неизвестные дроны атаковали аэродром "Шайковка" в россии.