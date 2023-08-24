60-70% россияне уничтожают, но...: Буданов раскрыл главную "фишку" морских дронов

Эти беспилотники не являются оружием наступления, но в то же время от них есть очень эффективный результат

Морские дроны-камикадзе, которые Украина применяет для поражения вражеских объектов вблизи временно оккупированного Крыма, являются эффективным оружием. И это при учете того, что примерно 60-70% оккупантам удается уничтожать.

Такое заявление сделал в интервью проекту Радио Свобода "Крым.Реалии" начальник главного управления разведки Министерство обороны Украины Кирилл Буданов. Однако он отказался назвать количество используемых Украиной дронов, а также количество заданий, которые выполняются.

"По понятным причинам, сколько этих дронов, сказать нельзя. Но, как вы видите, наши нарезки, делающие ВСУ, то, что СБУ обнародует, просто посчитайте, сколько это плюс-минус должно быть. Давайте скажем так: это много. Это действительно много. Насколько это эффективно работает? Поскольку есть реальные нанесенные потери и цена такого дрона, и цена боевого корабля – несопоставима, то можно сказать, что это достаточно эффективный способ. Но, разумеется, 60%, может быть, даже 70% они уничтожают. Это верно. Нечего здесь, как говорится, скрывать. Однако для них проблема – у тех 30%", – сказал он.

Буданов подчеркнул, что бывают такие случаи, когда захватчики уничтожают украинский морской дрон возле своего же корабля и тот в результате отправляется на длительный ремонт.

"К примеру история, когда скутеры морские зашли в акваторию бухты Севастополя. Известен был случай. Его уничтожили. При подходе к фрегату "Адмирал Эссен", прямо при подходе. Если посмотреть сначала на эту ситуацию – неудачно, казалось. Но от взрывной волны, поскольку его уничтожили примерно в 100 метрах от корабля, а заряд довольно мощный, и обломков было полностью повреждено радиоэлектронное оборудование корабля, электроника определенная, антенны, определенные системы и гидроакустическая система. И он ушел на 3,5 месяца на ремонт. 3,5 месяца простоял в доку", – отметил глава ГУР.

Морские дроны не являются оружием наступления, однако они показали себя как эффективное оружие для сдерживания врага.

"Это не оружие наступления. Разумеется, на них невозможно наступать. Но парализовать деятельность флота, что, в конце концов, в принципе и произошло – это уже достигнуто. Корабли дальше, чем за рейд Севастополя в северном направлении, вообще не ходят", – сказал Буданов.

По словам главы украинской разведки, в Украине уже идет "нормальное серийное производство" упомянутых выше морских дронов.

Он также высказался насчет того, навредит ли морским дронам затопление российскими войсками кораблей для защиты Керченского моста:

"Вы понимаете, что мы это знаем. Во-вторых, пусть топят. Слушайте, это излюбленная привычка россиян. Помните, что в Севастополе стоит знаменитый памятник? Памятник затопленным кораблям. Ну, времена идут, а ничего не меняется. Но хочу вам напомнить, что, когда они флот затопили, это особенно им не помогло. Посмотрите в историю. Они же, кстати, делали такое, когда захватывали Крым. Уже не помню, был ли старый большой противолодочный корабль или сторожевой на входе в бухту Донузлав, когда Олефиренко не мог выйти. То же делали. Это, мне кажется, у них привычка больше – что-то где-то затопить и это поможет".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в начале августа текущего года российские оккупанты якобы отбили три украинских морских дрона в 340 километрах от Севастополя. Однако с одного из своих кораблей им экстренно пришлось проводить эвакуацию.