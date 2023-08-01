Россияне "успешно отбили" атаку морских дронов на их корабли: сейчас экстренно эвакуируют экипаж в Черном море

В переговорах россияне сообщили, что по меньшей мере один человек убит

В ночь на 1 августа россияне сообщили о том, что в 340 километрах от Севастополя успешно перехватили три украинских морских беспилотника, однако теперь в сети появились сообщения, что с одного из российских кораблей проводится эвакуация.

Как информирует Бабель, в зоне поражения находились патрульные корабли "Сергей Котов" и "Василий Быков", а также контейнеровоз Sparta-IV, который ранее был замечен в перевозках оружия из Сирии.

Отмечается, что в настоящее время непонятно, какой из этих кораблей получил повреждения. Однако, как слышно на записи переговоров моряков, к эвакуации привлекли вертолеты Ми-29.

Кроме того, моряки сообщили, что речь идет об одном убитом и пятерых пострадавших, которым необходима эвакуация. Также на записи слышно, что морякам необходима машина скорой помощи и пограничник для растаможки товаров. О чем идет речь непонятно, однако можно предположить, что они говорили о грузе Sparta-IV.

Источники издания сообщают, что на борту Sparta-IV установлено крупнокалиберное оружие и присутствуют кадровые военные, что является грубым нарушением морского права. При этом россияне продолжают называть этот корабль гражданским.

Стоит отметить, что Украина происшествие никак не комментировала, однако оно произошло сразу спустя международной презентации морского отечественного беспилотника MAGURA V5. Похожие дроны уже светились на записях атаки российских военных кораблей в Черном море и при атаках на бухту Севастополя.