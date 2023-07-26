И в разведку, и в бой: Украина создала мощный морской дрон нового поколения (фото)

Техника была представлена на международной оборонной выставке International Defence Industry Fair

Украина неоднократно представляла дроны собственного производства, которые эффективно помогают бороться с врагом, и еще одним из них стал морской беспилотный аппарат MAGURA V5. Он способен выполнять широкий спектр задач.

Об этом сообщает Промышленный Портал.

Украинский беспилотник был представлен на международной оборонной выставке International Defence Industry Fair (IDEF 2023), где и раскрыли подробности о нем и его технические характеристики.

Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus или сокращенно MAGURA) V-типа представляет собой многоцелевой беспилотный надводный корабль нового поколения. Он способен выполнять ряд задач: наблюдение, разведка, патрулирование, поисково-спасательные работы, охрана морского флота, противоминная борьба, боевые миссии. При этом гидродинамический корпус и изящный профиль этого дрона дают ему возможность передвигаться скрыто с превосходной маневренностью.

MAGURA V5. Фото: СпецТехноЕкспорт

"Это доступное решение, легко запускаемое с любого удаленного места. Беспилотное управление V5 сводит к минимуму потребность в человеческих ресурсах для выполнения миссий, уменьшая потенциальную смертность при работе в строгих условиях", – говорят разработчики.

Характеристики:

Длина: 5,5 м;

Ширина: 1,5 м;

Высота над ватерлинией: 500 мм;

Крейсерская скорость: 22 узла;

Максимальная скорость: 42 узла;

Дальность: 450 морских миль (примерно 833 км);

Полезная нагрузка 320 кг;

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что ВСУ на фронте помогает отечественный дрон "Маньячело". Он способен уничтожать врага и его технику.