На оккупантов охотится украинский "Маньячело": какие сюрпризы врагу готовит отечественный дрон (фото)

БПЛА работает на небольшом расстоянии в первой линии

Беспилотные летательные аппараты украинского производства отлично помогают ВСУ уничтожать российских оккупантов и их технику. Одним из таких стал дрон, который морпехи прозвал "Маньячело", из-за его способности действовать быстро и "грубо".

Об этом на своей странице в Facebook рассказал один из инициаторов разработки отечественных беспилотных летательных аппаратов, предприниматель и волонтер Юрий Голик.

По его словам, украинские воины применили беспилотник по захватчикам, когда те пытались совершить контрнаступление и закрепиться в одной из посадок. Они запустили беспилотник с килограммовыми боеприпасами и тем самым нанесли значительный урон вражеской пехоте, заставив ее отступить. Хотя БПЛА был после этого поврежден, он все же смог вернуться.

"Вернулся домой сам после попадания в него благодаря тому, что в его конструкции были модули, отвечающие за эту функцию. Эти модули не пострадали. Работал он на небольшом расстоянии в первой линии, для чего и предназначен. Выполнял штурмовые функции", – написал Голик.

Больше всего после схватки с оккупантами у беспилотника пострадала рама китайского производства. Теперь ее постараются заменить отечественной. После завершения реконструкцию коптер вновь отправится кошмарить российских захватчиков на поле боя.

До этого Юрий Голик сообщал, что эти ударные дроны имеют название STING Attack. В июне начался процесс сборки первого комплекса из двух коптеров. А уже вскоре они отправились на юг Украины, сбрасывать на головы оккупантам по 3,5 кг "подарков" за один раз

"А мы будем расширять и ускорять производство ударных дронов STING Attack и разведчиков STING SpyGun", — отметил он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что вскоре Украина может получить противокорабельный комплекс NSM Coastal Defence System. О закупке этого вооружения уже ведутся переговоры.