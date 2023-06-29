Угроза для кораблей и не только: мощнейший ракетный комплекс поможет ВСУ устроить оккупантам ад (фото, видео)

Противокорабельный комплекс могут закупить для Украины партнеры из ЕС

На вооружении ВСУ в скором времени может появиться новый противокорабельный комплекс NSM Coastal Defence System, который способен наносить удары не только по морским целям, но и по сухопутным.

Как пишет польское издание Defense24.pl, Украина уже ведет переговоры о закупке данного типа вооружения.

Ожидается, что противокорабельный комплекс NSM Coastal Defence System будет приобретен либо за средства Украины, либо за счет фонда военной помощи Европейского Союза.

Источник отмечает, что переговоры ведутся о покупке минимум одной такой батареи.

В случае закупки отдельной батареи, наши военные получат систему с залпом в 12 ракет. Также в состав NSM Coastal Defence System входят машины управления батареями и дивизионами, радары обнаружения и сопровождения целей от польской PIT-RADWAR, узлы мобильной связи и машины тылового обеспечения.

Стреляют такие установки ракетами Naval Strike Missile, которые производит норвежская Kongsberg. Снаряды способны наносить удары по целям на расстоянии в сотни километров.

Данный тип ракет оснащен системой TERCOM, которая помогает отслеживать рельеф местности и вносить коррективы в полет. Более того, ракеты могут летать по заранее определенным точкам маршрута.

Ракета имеет длину 3,96 м массу в 407 кг, из которых 120 кг – обломочно-фугасная боевая часть. Максимальная дальность поражения цели — 185 км, хотя в открытых источниках можно встретить цифры и до 220 км.

Ранее "Телеграф" писал о том, что ВСУ получили на вооружение мощный радар.