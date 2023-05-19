У врага не будет шансов: Украина получила мощный радар, сканирующий 100 целей в минуту (видео)

Украина получит дополнительную партию радаров артиллерийской разведки ARTHUR

Украина в ближайшее время получит 3 радара артиллерийской разведки ARTHUR. Вооружение передадут ВСУ в рамках сотрудничества Норвегии и Великобритании.

Об этом сообщили в министерстве обороны Норвегии.

Вместе с радарами украинские военные получат также и РСЗО М270. Оба типа вооружения британцы уже передавали ВСУ в прошлом году.

Что известно о контрбатарейных радарах ARTHUR

Радар контрбатарейной борьбы и артиллерийской разведки ARTHUR (Artillery Hunting Radar) уже хорошо знаком украинским военным.

Его разработкой занималась шведская компания Ericsson Microwave Systems.

Мобильный радар С-диапазона разрабатывали в качестве основного элемента сенсорной системы противодействия батареям на уровне бригады или дивизии.

Сам комплекс смонтирован на шасси гусеничного вездехода Bandvagn 206, производства компании Hägglunds.

Радар ARTHUR играет очень большую роль на поле боя. Он может находить позиции вражеских гаубиц на расстоянии 20-25 км и 120-мм минометов на расстоянии 35-40 км.

Разработчики заявляют, что данный тип радара может одновременно сканировать до 100 целей в минуту. Кроме того, он может отслеживать полет вражеских снарядов, после чего вычислять точки попадания для корректировки артиллерии по позициям противника.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, как французские РСЗО помогают уничтожать врага.