Украинский дебют или российская ложь? Оккупанты хвастают "уничтожением" дронов ВСУ в Черном море

Оккупанты заявили об уничтожении украинских дронов, почему это ложь

В ночь на 1 августа морские беспилотники атаковали два российских патрульных корабля, осуществлявших блокаду украинских портов в Черном море. В ходе атаки дроны якобы были уничтожены.

Об этом сообщает Министерство обороны рф в своем Telegram-канале, уточняя, что атака произошла в открытом море, в 340 км к юго-западу от временно оккупированного Севастополя.

Официально Украина никак не прокомментировала данное заявление, так что факт атаки никак не подтверждается, тем более что видео мнимой "атаки" и уничтожения морских дронов оккупанты не предоставили.

Не исключено, что тем самым в россии попытались объявить о липовой победе над украинскими беспилотниками Magura V5, которые произвели мини-сенсацию на международной оборонной выставке International Defence Industry Fair.

Magura V5

По своим характеристикам Magura V5 вполне мог атаковать российские корабли, ведь имея дальность в 450 морских миль (830 км), он легко может достичь Севастополя или района патрулирования кораблей оккупантов. Но при этом, учитывая ряд моментов, именно Magura V5 вряд ли мог атаковать корабли врага:

- скорость дрона в 42 узла (почти 78 км/ч) делает попадание в него очень непростой задачей;

- 320 кг взрывчатки, которые способен нести беспилотник, произвели бы огромной силы взрыв, который обязательно попал бы на видео, однако никаких видео в минобороны рф не показали, то есть, сама "атака" ничем не подтверждается.

Надо сказать, что в последние дни оккупанты все чаще прибегают к фейкам, чтобы скрыть свое тяжелое положение, вызванное атаками ВСУ.