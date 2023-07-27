"Танки за почку": как россияне разгоняют фейки о "черных" трансплантологах в Украине

Фактчекеры развеяли очередные "шедевры" с болот

Россияне распространяют фейки о "черных" трансплантологах в Украине, пытаясь привлечь внимание западной аудитории.

Об этом "Телеграфу" рассказала руководитель департамента противодействия информационным угрозам национальной безопасности Центра противодействия дезинформации СНБО Анаит Хоперия.

"Они выложили видео с вотермаркой калужского канала "Нико" (рф) о "черной" трансплантологии. Его ретвитнули более 1000 раз. Не было нигде указано, что это Украина, только из комментариев ботов якобы становилось понятно, что это происходит под Изюмом. Они якобы "узнали" место событий. Видео сразу выложили с английскими субтитрами, поэтому оно изначально было ориентировано на международную аудиторию". То есть, они вроде бы ничего не указывали, это все "люди", "местные", "узнали", — рассказывает Анаит Хоперия.

Эта ИПСО о "черных" трансплантологах — многослойная, направленная на многие целевые аудитории внутри страны и вне ее, но в Украине в первую очередь должна бить по моральному духу военных и их близких. Чтобы боялись уходить на фронт, не доверяли ни врачам, ни собратьям.

"Появляются месседжи, например, чтобы скрыть потери, украинская сторона привлекает "черных" трансплантологов в зоне боевых действий. Параллельно появляются месседжи о том, что страна таким образом рассчитывается со странами Запада за поставки оружием", — говорят фактчекеры.

Так, недавно вышел очередной "шедевр" из болот — "Танки за почки". Данный вброс переплетается и становится еще драматичнее вместе с другим месседжем: детей-сирот из Украины вывозят в ЕС, чтобы торговать их органами.

Таким образом, россия создает черно-белую картину, где она якобы спасает детей Украины, а Украина и страны Запада используют их в преступных целях.

Больше о российских фейках о системе здравоохранения читайте в статье на "Телеграфе": "Черные трансплантологи и зараженная донорская кровь: чем еще российские ИПСО пугают украинцев" .

Ранее "Телеграф" писал о том, что российская пропаганда запустила очередной фейк о том, что немецкие врачи якобы "разбирают на органы" убитых украинских военнослужащих.