"Танки за нирку": як росіяни розганяють фейки про "чорних" трансплантологів в Україні

Фактчекери розвіяли чергові "шедеври" з боліт

Росіяни розповсюджують фейки про "чорних" трансплантологів в Україні, намагаючись привернути увагу західної аудиторії.

Про це "Телеграфу" розповіла керівниця департаменту протидії інформаційним загрозам національній безпеці Центру протидії дезінформації РНБО Анаїт Хоперія.

"Вони виклали відео з вотермаркою калузького каналу "Ніко" (рф) про "чорну" трансплантологію. Його ретвітнули понад 1000 разів. Не було ніде вказано, що це Україна, тільки з коментарів ботів нібито ставало зрозуміло, що це відбувається під Ізюмом. Вони ніби "впізнали" місце подій. Відео одразу виклали з англійськими субтитрами, тож воно від початку було орієнтовано на міжнародну аудиторію". Тобто вони ніби нічого не вказували, це все "люди", "місцеві", "впізнали", — розповідає Анаїт Хоперія.

Ця ІПСО про "чорних" трансплантологів — багатошарова, спрямована на багато цільових аудиторій всередині країни і поза нею, але в Україні в першу чергу має бити по моральному духу військових і їхніх близьких. Щоб боялись йти на фронт, не довіряли ні лікарям, ні побратимам.

"З'являються меседжі, наприклад, щоб приховати втрати, українська сторона залучає "чорних" трансплантологів в зоні бойових дій. Паралельно з'являються меседжі про те, що країна таким чином розраховується з країнами Заходу за поставки зброї", — говорять фактчекери.

Так, нещодавно вийшов черговий "шедевр" з боліт — "Танки за нирки". Даний вкид переплітається і стає ще більш драматичним разом із іншим меседжем: дітей-сиріт з України вивозять в ЄС, щоб торгувати їхніми органами.

Таким чином росія створює чорно-білу картину, де вона нібито рятує дітей України, а Україна і країни Заходу використовують їх у злочинних цілях.

Більше про російські фейки про систему охорони здоров'я читайте в статті на "Телеграфі": "Чорні трансплантологи та заражена донорська кров: чим ще російські ІПСО лякають українців".

Раніше "Телеграф" писав про те, що російська пропаганда запустила черговий фейк про те, що німецькі лікарі буцімто "розбирають на органи" вбитих українських військовослужбовців.