Летающие суперкомпьютеры: ВСУ получат от Штатов критически важные дроны (фото и видео)
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Этот дрон может самостоятельно маневрировать вокруг препятствий
Очередная военная помощь от США будет включать в себя девять беспилотных летательных аппаратов Skydio 2+. Эта техника имеет критическое значение для команды генерального прокурора. Она будет использоваться для документирования военных преступлений.
Об этом сообщили в USAID.
"Эти беспилотники критически важны для команды Генпрокуратуры, поскольку она добивается справедливости в отношении лиц, переживших военные преступления и нарушения прав человека, совершенных Вооруженными Силами российской федерации", — говорится в сообщении.
Что известно о Skydio 2+
На официальном сайте Skydio сообщается, что с помощью встроенных механизмов слежения и навигации этот дрон может самостоятельно маневрировать вокруг препятствий. Благодаря функции KeyFrame есть возможность создавать собственные траектории полета.
Беспилотник оснащен шестью навигационными 4K камерами и использует 45 мегапиксельное визуальное восприятия от камер с 200-градусным обзором. Всего за 27 минут он способен сделать более 100 000 4K-кадров.
Skydio 2 можно назвать летающим суперкомпьютером с 256 ядрами графического процессора, который способен выполнять 1,3 триллиона операций в секунду.
Стоимость такого дрона составляет примерно 40 тысяч гривен.
Характеристики
- Дальность — 3.5 км;
- Автономная — скорость 58 км/ч;
- Время полета — до 23 минут;
- Камера — 4k60 HDR;
- Трехосевая стабилизация (3 axis).
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Соединенные Штаты Америки передадут украинским военным на вооружение крошечные нанодроны Black Hornet. С их помощью бойцы смогут выявлять скрытые позиции российских оккупантов.