Летающие суперкомпьютеры: ВСУ получат от Штатов критически важные дроны (фото и видео)

Этот дрон может самостоятельно маневрировать вокруг препятствий

Очередная военная помощь от США будет включать в себя девять беспилотных летательных аппаратов Skydio 2+. Эта техника имеет критическое значение для команды генерального прокурора. Она будет использоваться для документирования военных преступлений.

Об этом сообщили в USAID.

"Эти беспилотники критически важны для команды Генпрокуратуры, поскольку она добивается справедливости в отношении лиц, переживших военные преступления и нарушения прав человека, совершенных Вооруженными Силами российской федерации", — говорится в сообщении.

Что известно о Skydio 2+

На официальном сайте Skydio сообщается, что с помощью встроенных механизмов слежения и навигации этот дрон может самостоятельно маневрировать вокруг препятствий. Благодаря функции KeyFrame есть возможность создавать собственные траектории полета.

Беспилотник оснащен шестью навигационными 4K камерами и использует 45 мегапиксельное визуальное восприятия от камер с 200-градусным обзором. Всего за 27 минут он способен сделать более 100 000 4K-кадров.

Skydio 2 можно назвать летающим суперкомпьютером с 256 ядрами графического процессора, который способен выполнять 1,3 триллиона операций в секунду.

Стоимость такого дрона составляет примерно 40 тысяч гривен.

Характеристики

Дальность — 3.5 км;

Автономная — скорость 58 км/ч;

Время полета — до 23 минут;

Камера — 4k60 HDR;

Трехосевая стабилизация (3 axis).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Соединенные Штаты Америки передадут украинским военным на вооружение крошечные нанодроны Black Hornet. С их помощью бойцы смогут выявлять скрытые позиции российских оккупантов.