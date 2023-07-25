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Помещаются в ладонь: крохотные дроны от США откроют охоту на оккупантов (фото, видео)

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
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Украина получит дроны Black Hornet
Украина получит дроны Black Hornet. Фото Открытые источники

Вес такого беспилотника составляет всего от 18 до 32 граммов

В новом пакете военной помощи США для Украины помимо множества видов вооружения будут также крошечные нанодроны Black Hornet, которые позволят ВСУ выявлять любые скрытые опасности и вражеские позиции.

"Телеграф" рассказывает подробнее об уникальности Black Hornet, особенностях их применения, а также о технических характеристиках.

"Черный шершень", а именно так переводится название дрона, представляет собой военный беспилотный микролетательный аппарат. Его размер настолько мал, что беспилотник можно поместить в ладонь или карман. Он был разработан учреждением Prox Dynamics в Норвегии. На сегодняшний день эти "крошки" стоят на вооружении армии Великобритании.

Black Hornet благодаря своим размерам способен заглянуть за углы или через стены и другие препятствия для обнаружения каких-либо скрытых опасностей и выявить враждебные позиции. При этом изображение передается и отображается на небольшом портативном терминале, используемом оператором для управления БПЛА.

Black Hornet. Фото: "Крук"

Характеристики Black Hornet

  • Длина — 10 см,
  • Ширина — 2,5 см.
  • Вес — от 18 г (Black Hornet 2) до 32 г (Black Hornet 3);
  • Скорость движения – 21 км/ч;
  • Дальность полета – до 21 км.
  • Время работы — до 25 минут;
  • Камера — видео с разрешением 640х480 пикселей, фотографии — 1600х1200 пикселей;

Дрон "Черный шершень" может практически бесшумно пролетать всего в нескольких метрах от вражеских позиций и вести разведку, как в домах, так и на открытой местности. Особенности камеры позволяют этой "крошке" вести разведку и в ночное время.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что уничтожать российских оккупантов и их технику на фронте ВСУ помогают украинские дроны "Маньячело".

Теги:
#Украина #США #Дрон #Военная помощь #Black Hornet Nano