США объявят о новом пакете военной помощи: СМИ узнали, что в него войдет

Среди прочего украинская армия получит ракеты для HIMARS, систем ПВО NASAMS, Stinger и Javelin, авиационные ракеты Hydra-70

Всего через несколько дней после предыдущего пакета военной помощи Украине, во вторник 25 июля, США намерены объявить о выделении нового пакета в размере до 400 млн долларов.

Об этом сообщает AP.

Как сообщил источник издания в Белом доме, этот пакет военной помощи будет включать различные боеприпасы для передовых систем ПВО, разведывательные беспилотники Hornet и бронетранспортеры. Кроме того, украинская армия получит ракеты для HIMARS, систем ПВО NASAMS, Stinger и Javelin, авиационные ракеты Hydra-70.

Официальные лица также заявили, что США передадут Украине разведывательные дроны Hornet, гаубичные артиллерийские снаряды и 32 бронетранспортера Stryker. В пакет также войдет оборудование для разминирования, минометы и 28 млн патронов для стрелкового оружия.

Этот пакет помощи будет предоставлен в рамках особых полномочий президента США. Это дает возможность Пентагону быстро изымать его из собственных запасов и доставлять в Украину. Зачастую процесс занимает несколько дней.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в США обеспокоены медленными темпами украинского контрнаступления и заметно нервничают по этому поводу. Более того, там якобы нарастают сомнения по поводу продолжения военной помощи Украине в нынешних объемах.