Украина получит новый пакет помощи от США: что в него войдет

В США подготовили для Украины дополнительную помощь в безопасности: какие возможности предоставит новый пакет

Украина продолжает получать поддержку международных партнеров. 25 июля 2023 г. Министерство обороны США объявило о дополнительной безопасности безопасности для удовлетворения критических потребностей безопасности и обороны Украины.

Это стало возможным благодаря уже сорок третьему изъятию Администрацией Байдена оборудования из запасов Министерства обороны для Украины с августа 2021 года, сообщает официальный веб-сайт правительства Соединенных Штатов Америки. Правительство США постоянно предоставляет Украине оружие и оборудование, необходимые ему для поля боя.

Обязательство по безопасности, которая оценивается в сумму до 400 миллионов долларов, включает дополнительные боеприпасы противовоздушной обороны, артиллерию и другие боеприпасы, бронетехнику, противоброневое оружие и другое оборудование, чтобы помочь Украине противостоять длительной захватнической войне России.

Возможности нового пакета помощи включают:

Дополнительные боеприпасы для систем противовоздушной обороны Patriot и национальных передовых зенитно-ракетных комплексов (NASAMS);

Зенитные комплексы Stinger;

Дополнительные боеприпасы для артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;

120-мм и 60-мм минометные мины;

32 бронетранспортера Stryker;

Ракеты с трубным запуском, оптической гусеничной наводкой (TOW);

Javelin и другие противоброневые системы и ракеты;

Беспилотные летательные комплексы Hornet;

Авиационные ракеты Гидра-70;

Тактические аэронавигационные системы;

Подрывные боеприпасы для расчистки помех;

Более 28 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранат;

Приборы ночного видения и тепловизионные системы; и

Запасные части, обучающие боеприпасы и другое полевое оборудование.

Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украину возможностями для удовлетворения ее неотложных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи безопасности.

Как сообщал сайт "Телеграф", недавно к странам, готовым оказать поддержку в военной обороне, присоединилась и Болгария, впервые официально объявив о мощном пакете военной помощи для ВСУ.