Украина получит новый пакет помощи от США: что в него войдет
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В США подготовили для Украины дополнительную помощь в безопасности: какие возможности предоставит новый пакет
Украина продолжает получать поддержку международных партнеров. 25 июля 2023 г. Министерство обороны США объявило о дополнительной безопасности безопасности для удовлетворения критических потребностей безопасности и обороны Украины.
Это стало возможным благодаря уже сорок третьему изъятию Администрацией Байдена оборудования из запасов Министерства обороны для Украины с августа 2021 года, сообщает официальный веб-сайт правительства Соединенных Штатов Америки. Правительство США постоянно предоставляет Украине оружие и оборудование, необходимые ему для поля боя.
Обязательство по безопасности, которая оценивается в сумму до 400 миллионов долларов, включает дополнительные боеприпасы противовоздушной обороны, артиллерию и другие боеприпасы, бронетехнику, противоброневое оружие и другое оборудование, чтобы помочь Украине противостоять длительной захватнической войне России.
Возможности нового пакета помощи включают:
- Дополнительные боеприпасы для систем противовоздушной обороны Patriot и национальных передовых зенитно-ракетных комплексов (NASAMS);
- Зенитные комплексы Stinger;
- Дополнительные боеприпасы для артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
- 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
- 120-мм и 60-мм минометные мины;
- 32 бронетранспортера Stryker;
- Ракеты с трубным запуском, оптической гусеничной наводкой (TOW);
- Javelin и другие противоброневые системы и ракеты;
- Беспилотные летательные комплексы Hornet;
- Авиационные ракеты Гидра-70;
- Тактические аэронавигационные системы;
- Подрывные боеприпасы для расчистки помех;
- Более 28 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранат;
- Приборы ночного видения и тепловизионные системы; и
- Запасные части, обучающие боеприпасы и другое полевое оборудование.
Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украину возможностями для удовлетворения ее неотложных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи безопасности.
Как сообщал сайт "Телеграф", недавно к странам, готовым оказать поддержку в военной обороне, присоединилась и Болгария, впервые официально объявив о мощном пакете военной помощи для ВСУ.