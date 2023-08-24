60-70% росіяни знищують, але...: Буданов розкрив головну "фішку" морських дронів

Ці безпілотники не є зброєю наступу, але водночас від них є дуже ефективний результат

Морські дрони-камікадзе, які Україна застосовує для ураження ворожих об’єктів поблизу тимчасово окупованого Криму, є ефективною зброєю. І це при врахуванні того, що приблизно 60-70% окупантам вдається знищувати.

Таку заяву в інтерв’ю проекту Радіо Свобода "Крим.Реалії" зробив начальник головного управління розвідки Міністерство оборони України Кирило Буданов. Однак він відмовився назвати кількість дронів, що використовуються Україною, а також кількість завдань, які виконуються.

"Зі зрозумілих причин, скільки цих дронів, сказати не можна. Але, як ви бачити, наші нарізки, ті, що роблять ЗСУ, те, що СБУ оприлюднює, просто порахуйте, скільки це плюс-мінус має бути. Давайте так скажемо: це багато. Це насправді багато. Наскільки це все ефективно працює? Оскільки є реальні нанесені втрати й ціна такого дрона, і ціна бойового корабля – неспівставні, то можна сказати, що це – досить ефективний спосіб. Але, зрозуміло, 60%, може, навіть 70% вони знищують. Це правда. Немає чого тут, як то кажуть, приховувати. Проте ж для них проблема – у тих 30%", – сказав він.

Буданов підкреслив, що трапляються такі випадки, коли загарбники знищують український морський дрон біля свого ж корабля і той у результаті вирушає на тривалий ремонт.

"До прикладу історія, коли скутери морські зайшли в акваторію бухти Севастополя. Відомий був випадок. Його знищили. При підході до фрегата "Адмірал Ессен", прямо при підході. Якщо подивитися спочатку на цю ситуацію – невдало, здавалося. Але від вибухової хвилі, оскільки його знищили приблизно у 100 метрах від корабля, а заряд досить таки потужний, і уламків було повністю пошкоджене радіоелектронне обладнання корабля, електроніка певна, антени, певні системи та гідроакустична система. І він пішов на 3,5 місяці на ремонт. 3,5 місяці простояв в доку", – зазначив голова ГУР.

Морські дрони не є зброєю наступу, проте вони показали себе як ефективну зброю для стримування ворога.

"Це не є зброєю наступу. Зрозуміло, ними неможливо наступати. Але паралізувати діяльність флоту, що, зрештою, в принципі і сталося – це вже досягнуто. Кораблі далі, ніж за рейд Севастополя в північному напрямку, взагалі не ходять", — сказав Буданов.

За словами глави української розвідки, в Україні вже йде "нормальне серійне виробництво" згаданих вище морських дронів.

Він також висловився щодо того, чи зашкодить морським дронам затоплення російськими військами кораблів для захисту Керченського мосту:

"Ви ж розумієте, що ми це знаємо. По-друге, нехай топлять. Слухайте, це улюблена звичка росіян. Пам’ятаєте, у Севастополі стоїть знаменитий пам’ятник? Пам’ятник затопленим кораблям. Ну, часи йдуть, а нічого не змінюється. Але хочу вам нагадати, що коли вони флот затопили, це особливо їм не допомогло. Подивіться в історію. Вони ж, до речі, робили таке, коли захоплювати Крим. Вже не пам’ятаю, чи був старий великий протичовновий корабель, чи сторожовий на вході в бухту Донузлав, коли не міг Олефіренко вийти. Те саме робили. Це, мені здається, у них звичка більше – щось десь затопити й це якось допоможе.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на початку серпня поточного року російські окупанти нібито відбили три українські морські дрони за 340 кілометрів від Севастополя. Проте з одного зі своїх кораблів їм негайно довелося проводити евакуацію.