Росіяни "успішно відбили" атаку морських дронів на їхні кораблі: зараз екстрено евакуюють екіпаж у Чорному морі

У переговорах росіяни повідомили, що щонайменше одну людину вбито

У ніч на 1 серпня росіяни повідомили про те, що за 340 кілометрів від Севастополя успішно перехопили три українські морські безпілотники, проте тепер у мережі з’явилися повідомлення, що з одного з російських кораблів проводиться евакуація.

Як інформує Бабель, у зоні поразки знаходилися патрульні кораблі "Сергій Котов" та "Василь Биків", а також контейнеровоз Sparta-IV, який раніше був помічений у перевезеннях зброї із Сирії.

Наголошується, що наразі незрозуміло, який із цих кораблів отримав ушкодження. Однак, як чутно на записі переговорів моряків, до евакуації залучили гелікоптери Мі-29.

Крім того, моряки повідомили, що йдеться про одного вбитого та п’ятьох постраждалих, яким необхідна евакуація. Також на записі чути, що морякам потрібна машина швидкої допомоги та прикордонник для розмитнення товарів. Про що йдеться незрозуміло, проте можна припустити, що вони говорили про вантаж Sparta-IV.

Джерела видання повідомляють, що на борту Sparta-IV встановлено великокаліберну зброю та присутні кадрові військові, що є грубим порушенням морського права. При цьому росіяни продовжують називати цей корабель цивільним.

Варто зазначити, що Україна пригоду ніяк не коментувала, проте вона сталася відразу через міжнародну презентацію морського вітчизняного безпілотника MAGURA V5. Схожі дрони вже світилися на записах атаки російських військових кораблів у Чорному морі та при атаках на бухту Севастополя.