І в розвідку, і в бій: Україна створила потужний морський дрон нового покоління (фото)

Техніка була представлена на міжнародній оборонній виставці International Defence Industry Fair

Україна неодноразово представляла дрони власного виробництва, які ефективно допомагають боротися з ворогом, і ще одним із них став морський безпілотний апарат MAGURA V5. Він здатний виконувати широкий спектр завдань.

Про це повідомляє Промисловий Портал.

Українського безпілотника було представлено на міжнародній оборонній виставці International Defence Industry Fair (IDEF 2023), де розкрили подробиці про нього та його технічні характеристики.

Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus або скорочено MAGURA) V-типу є багатоцільовим безпілотним надводним кораблем нового покоління. Він може виконувати ряд завдань: спостереження, розвідка, патрулювання, пошуково-рятувальні роботи, охорона морського флоту, протимінна боротьба, бойові місії. При цьому гідродинамічний корпус і витончений профіль цього дрону дають можливість пересуватися приховано з чудовою маневреністю.

MAGURA V5. Фото: СпецТехноЕкспорт

"Це доступне рішення, яке легко запускається з будь-якого віддаленого місця. Безпілотне керування V5 зводить до мінімуму потребу в людських ресурсах для виконання місій, зменшуючи потенційну смертність під час роботи в суворих умовах", — кажуть розробники.

Характеристики:

Довжина: 5,5 м;

Ширина: 1,5 м;

Висота над ватерлінією: 500 мм;

Крейсерська швидкість: 22 вузли;

Максимальна швидкість: 42 вузли;

Дальність: 450 морських миль (приблизно 833 км);

Корисне навантаження 320 кг;

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ЗСУ на фронті допомагає вітчизняний дрон "Маньячело". Він здатний знищувати ворога та його техніку.