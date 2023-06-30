На окупантів полює український "Маньячело": які сюрпризи ворогові готує вітчизняний дрон (фото)

БПЛА працює на невеликій відстані в першій лінії

Безпілотні літальні апарати українського виробництва чудово допомагають ЗСУ знищувати російських окупантів та їхню техніку. Одним із таких став дрон, який морпіхи прозвали "Маньячело", через його здатність діяти швидко та "грубо".

Про це на своїй сторінці у Facebook розповів один із ініціаторів розробки вітчизняних безпілотних літальних апаратів, підприємець та волонтер Юрій Голик.

За його словами, українські воїни застосували безпілотник щодо загарбників, коли ті намагалися здійснити контрнаступ і закріпитися в одній із посадок. Вони запустили безпілотник з кілограмовими боєприпасами й тим самим завдали значної шкоди ворожій піхоті, змусивши її відступити. Хоча БПЛА був після цього пошкоджений, він все ж таки зміг повернутися.

"Повернувся додому сам після влучення в нього завдяки тому, що в його конструкції були модулі, які відповідають за цю функцію. Ці модулі не постраждали. Працював він на невеликій відстані в першій лінії, для чого і призначений. Виконував штурмові функції", — написав Голик.

Найбільше після бою з окупантами у безпілотника постраждала рама китайського виробництва. Тепер її намагатимуться замінити на вітчизняну. Після завершення реконструкції коптер знову вирушить кошмарити російських загарбників на полі бою.

До цього Юрій Голік повідомляв, що ці ударні дрони мають назву STING Attack. У червні розпочався процес збирання першого комплексу з двох коптерів. А вже незабаром вони вирушили на південь України, скидати на голови окупантам по 3,5 кг подарунків за один раз.

"А ми розширюватимемо і прискорюватимемо виробництво ударних дронів STING Attack і розвідників STING SpyGun", — зазначив він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що незабаром Україна може отримати протикорабельний комплекс NSM Coastal Defence System. Про закупівлю цього озброєння вже тривають переговори.