Загроза для кораблів і не тільки: потужний ракетний комплекс допоможе ЗСУ влаштувати окупантам пекло (фото, відео)

Протикорабельний комплекс можуть закупити для України партнери з ЄС

На озброєнні ЗСУ незабаром може з’явитися новий протикорабельний комплекс NSM Coastal Defence System, який здатний завдавати ударів не тільки морським цілям, а й сухопутним.

Як пише польське видання Defense24.pl, Україна вже веде переговори щодо закупівлі даного типу озброєння.

Очікується, що протикорабельний комплекс NSM Coastal Defence System буде придбаний або коштом України, або за рахунок фонду військової допомоги Європейського Союзу.

Джерело зазначає, що переговори ведуться про покупку мінімум однієї батареї.

У разі закупівлі окремої батареї наші військові отримають систему із залпом у 12 ракет. Також до складу NSM Coastal Defence System входять машини управління батареями та дивізіонами, радари виявлення та супроводу цілей від польської PIT-RADWAR, вузли мобільного зв’язку та машини тилового забезпечення.

Стріляють такі установки ракетами Naval Strike Missile, що їх виробляє норвезька Kongsberg. Снаряди здатні завдавати ударів по цілях на відстані більше сотні кілометрів.

Даний тип ракет оснащений системою TERCOM, яка допомагає відстежувати рельєф місцевості та вносити корективи у політ. Більше того, ракети можуть літати за заздалегідь визначеними точками маршруту.

Ракета має довжину 3,96 м масу 407 кг, з яких 120 кг — уламково-фугасна бойова частина. Максимальна дальність поразки цілі – 185 км, хоча у відкритих джерелах можна зустріти цифри до 220 км.

Раніше "Телеграф" писав про те, що ЗСУ отримали на озброєння потужний радар.