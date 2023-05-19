У ворога не буде шансів: Україна отримала потужний радар, який сканує 100 цілей за хвилину (відео)

Україна отримає додаткову партію радарів артилерійської розвідки ARTHUR

Україна найближчим часом отримає 3 радари артилерійської розвідки ARTHUR. Озброєння передадуть ЗСУ в рамках співпраці Норвегії та Великобританії.

Про це повідомили у міністерстві оборони Норвегії.

Разом із радарами українські військові отримають також і РСЗВ М270. Обидва типи озброєння британці вже передавали ЗСУ минулого року.

Що відомо про контрбатарейні радари ARTHUR

Радар контрбатарейної боротьби та артилерійської розвідки ARTHUR (Artillery Hunting Radar) уже добре знайомий українським військовим.

Його розробкою займалася шведська компанія Ericsson Microwave Systems.

Мобільний радар С-діапазону розробляли як основний елемент сенсорної системи протидії батареям на рівні бригади або дивізії.

Сам комплекс змонтований на шасі гусеничного всюдихода Bandvagn 206 виробництва компанії Hägglunds.

Радар ARTHUR грає дуже велику роль на полі бою. Він може знаходити позиції ворожих гаубиць на відстані 20-25 км і 120-мм мінометів на відстані 35-40 км.

Розробники заявляють, що цей тип радара може одночасно сканувати до 100 цілей на хвилину. Крім того, він може відстежувати політ ворожих снарядів, після чого обчислювати точки влучення для коригування артилерії за позиціями супротивника.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, як французькі РСЗВ допомагають знищувати ворога.