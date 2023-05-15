Україна отримала довгоочікувану зброю від Франції та Італії: подробиці

В Україні вже є фахівці, які обслуговуватимуть цей ЗРК

Україна отримала ЗРК SAMP-T, як ще у лютому 2023 року пообіцяли голова Міноборони Франції Себастьян Лекорню та прем’єр Італії Джорджія Мелоні. Обслуговуванням батареї ЗРК в Україні займатимуться 20 спеціалістів.

Про це пише французьке видання La Stampa. Зазначається, що зброя вже прибула до нашої країни. Вартість однієї батареї близько 500 млн. доларів.

"В Україну прибув французько-італійський зенітно-ракетний комплекс, його обслуговуванням займатимуться 20 місцевих фахівців", — йдеться у повідомленні.

Згідно з інформацією із відкритих джерел, ЗРК SAMP/T є першою європейською системою протиракетного захисту великої дальності, яку спільно розробили Франція та Італія. Вона здатна захистити українські міста від атак дронів, ракет та навіть нальотів авіації. Система здатна відстежувати і перехоплювати одночасно до 10 цілей у повітрі, у тому числі і балістичні ракети.

Дальність поразки залежить від типу мети: аеродинамічні об’єкти ЗРК SAMP/T може знищувати з відривом до 150 кілометрів і висотою до 25 км, а балістичні ракети — з відривом до 25 км. На сьогоднішній день цей ЗРК стоїть на озброєнні армії не лише Франції та Італії, а й Сінгапуру.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Велика Британія передала Україні далекобійні ракети Storm Shadow. Експерти порівняли їх із HIMARS. Істотний плюс британських ракет у тому, що вони можуть "працювати" поза зоною видимості російських систем ППО.