Украина получила долгожданное оружие от Франции и Италии: подробности

В Украине уж есть специалисты, которые будут обслуживать этот ЗРК

Украина получила ЗРК SAMP-T, как еще в феврале 2023 года пообещали глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню и премьер Италии Джорджия Мэлони. Обслуживанием батареи ЗРК в Украине будут заниматься 20 специалистов.

Об этом пишет франзуское издание La Stampa. Отмечается, что оружие уже прибыло в нашу страну. Стоимость одной батареи около 500 млн долларов.

"В Украину прибыл французско-итальянский зенитно-ракетный комплекс, его обслуживанием будут заниматься 20 местных специалистов", – сказано в сообщении.

Согласно информации из открытых источников, ЗРК SAMP/T является первой европейской системой противоракетной защиты большой дальности, которую совместно разработали Франция и Италия. Она способна защитить украинские города от атак дронов, ракет и даже налетов авиации. Систеиа способна отслеживать и перехватывать одновременно до 10 целей в воздухе, в том числе и баллистические ракеты.

Дальность поражения зависит от типа цели: аэродинамические объекты ЗРК SAMP/T может уничтожать на расстоянии до 150 километров и на высоте до 25 км, а баллистические ракеты — на расстоянии до 25 км. На сегодняшний день этот ЗРК стоит на вооружении армия не только Франции и Италии, но и Сингапура.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Великобритания передала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow. Эксперты сравнили их с HIMARS. Существенный плюс британских ракет в том, что они могут "работать" вне зоны видимости российских систем ПВО.