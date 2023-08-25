"Это салют?" Российский аэродром "Шайковка" снова атаковали дроны: фото и видео

Это место часто становится целью ударов

В ночь на пятницу, 25 августа, российский аэродром Шайковка в Калужской области атаковали БПЛА. Там размещены борта стратегической российской авиации Ту-22м3, которые вылетают бомбить украинские города.

Об атаке сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша, по его данным, силы ПВО якобы работали в Малоярославецком и Жуковском районах, а "пострадавших и разрушений инфраструктуры нет". Однако доверять официальным источникам рф нельзя, та как они регулярно подают не правдивую информацию.

Авиабаза "Шайковка" на карте

Как пишет Telegram-канал "Крымский ветер", взрывы прогремели в районе аэродрома около двух часов ночи. На опубликованных кадрах видно, что атака была настолько "эффектной", что кое-кто из местных решил, что это салют.

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По данным пабликов, Калужскую область атаковали восемь беспилотников. Кроме того, минобороны рф сообщило, что над областью якобы была сбита ПВО ракета доработанного комплекса ПВО С-200. Однако российские источники часто подают искаженную, либо совсем не соответствующую действительности информацию, поэтому доверять им нельзя. Жители Калужской области сообщили, что в городах Обнинск и Малоярославец слышали как минимум несколько взрывов.

Калужскую область атаковали дроны

Зарево во время атаки

Помимо Калужской области, по сообщениям росСМИ, взрывы также звучали в Тульской и Курской. Кроме того в ночь на 25 августа, десятки беспилотников атаковали территорию оккупированного Крыма.

Также известно, что около часу ночи закрывали воздушное пространство над аэропортами Внуково и Домодедово в Москве. К утру их работа возобновилась.

Стоит отметить, что аэродром "Шайковка" расположен рядом с поселком с аналогичным названием в 220 км от границы с Украиной. Там россияне базируют 52-й гвардейский тяжелый бомбардировочный авиационный полк и именно оттуда регулярно взлетают сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3. Эти самолеты оснащены ракетами типа Х-22, которыми россияне атакуют Украину.

Как сообщал "Телеграф", предыдущая атака на "Шайковку" состоялась 23 августа, тогда силы ПВО якобы сбили два летательных аппарата. Кроме того, беспилотники ударили по этому аэродрому 21 августа. В ГУР МО Украины рассказали, что был поврежден как минимум один вражеский самолет. Сами же россияне заявили, что существенных убытков аэродрому нанесено не было, а пострадал якобы неиспользуемый самолет.