Ночной переполох в Крыму: оккупанты жалуются на самую массированную атаку с начала войны (видео)

Пролет дронов слышали в небе над Симферопольским районом и самим Симферополем

В ночь на 25 августа оккупированный Крым подвергся массированному удару беспилотников. Захватчики сообщили, что там было обнаружено свыше 40 БПЛА.

В лучших традициях российской пропаганды минобороны рф сообщило, что все дроны якобы были сбиты. Там уточнили, что полуостров атаковали беспилотники самолетного типа.

"Средствами ПВО обнаружено 42 беспилотных летательных аппарата. В результате огневого воздействия над территорией Республики Крым девять БПЛА уничтожены, 33 подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение, не достигнув цели", — говорится в заявлении ведомства.

В частности, пролет дронов слышали в небе над Симферопольским районом и самим Симферополем. Очевидцы сообщили, что работу ПВО по беспилотникам слышали в районе мыса Херсонес.

Кроме того, в сети пишут, что слышали звук пролета ракеты над селом Красновка, в окрестностях которого расположены воинские части.

Жители Красновки также сообщают, что рядом с селом сутки стояли военные фуры с продовольствием и топливом. Удар беспилотника якобы пришелся туда, но зацепило жилой дом осколками.

"У российских военных большой переполох", — говорят очевидцы.

Красновка на карте

Оккупанты же не устают действовать по шаблону и утверждать, что пострадавших и разрушений в результате атаки не было.

Интересно, что данная атака стала самой массированной с начала войны. Ранее в сводках минобороны не фигурировала цифра в свыше 40 беспилотников.

Ранее "Телеграф" писал о том, что глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов дал новый прогноз по Крыму.