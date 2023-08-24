Счет на десятки убитых оккупантов: стали известны результаты операции ГУР в Крыму

Спецназовцы достигли всех поставленных задач

Во время спецоперации Главного управления Министерства обороні Украины (ГУР МО), во время которого его бойцы высадились во временно оккупированном Крыму, были уничтожены десятки российских солдат. Также была повреждена вражеская техника.

Так, по информации издания Бабель, которое ссылается на источники в разведке, украинские воины повредили четыре быстроходных катера и уничтожили по меньшей мере 30 россиян. Сообщается, что спецназовцы высадились в Крыму возле села Маяк на мысе Тарханкут, где провели операцию и достигли поставленных задач. Также бойцы подняли флаг Украины над Крымом.

Отмечается, что в селе Маяк расположена база 3 радиотехнического полка радиотехнических войск Воздушно-космических сил рф. Также на Тарханкуте есть радиолокационный узел РЛК Небо-М и РЛС Каста-2Е2, а по периметру расставлены позиции для ПВО.

Также напомним, что именно в этом районе 23 августа была уничтожена установка новейшей российской ПВО С-400 "Триумф".

О том, как происходила спецоперация ГУР МО в Крыму вы можете увидеть, перейдя по ссылке.

Ранее мы писали о том, что бойцы ГУР вернулись со спецоперации. Они выполнили все задачи без потерь.