Рахунок на десятки вбитих оккупантів: стали відомі результати операції ГУР в Криму

Спецназівці досягли всіх поставлених завдань

Під час спецоперації Головного управління Міністерства оборони України (ГУР МО), під час якого його бійці висадилися у тимчасово окупованому Криму, було знищено десятки російських солдатів. Також було пошкоджено ворожу техніку.

Так, за інформацією видання Бабель, яке посилається на джерела у розвідці, українські воїни пошкодили чотири швидкохідні катери і знищили щонайменше 30 росіян. Повідомляється, що спецназівці висадилися у Криму біля села Маяк на мисі Тарханкут, де провели операцію та досягли поставлених завдань. Також бійці підняли прапор України над Кримом.

Наголошується, що в селі Маяк розташована база 3 радіотехнічного полку радіотехнічних військ Повітряно-космічних сил Росії. Також на Тарханкуті є радіолокаційний вузол РЛК Небо-М та РЛС Каста-2Е2, а по периметру розставлені позиції для ППО.

Також нагадаємо, що саме в цьому районі 23 серпня було знищено установку новітньої російської ППО С-400 "Тріумф".

Про те, як відбувалася спецоперація ГУР МО у Криму, ви можете побачити, перейшовши за посиланням.

Раніше ми писали про те, що бійці ГУР повернулися зі спецоперації. Вони виконали всі завдання без втрат.