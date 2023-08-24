Украинский флаг опять в Крыму: ГУР показало сенсационное видео спецоперации

Наши военные высадились на берег в районе населенных пунктов Оленевка и Маяк

В ходе совместной спецоперации ГУР МО Украины при поддержке ВМСУ во временно оккупированном Крыму в ночь на 24 августа была уничтожена вражеская техника. Также на полуострове снова взвился государственный флаг.

О новых деталях спецоперации сообщили в пресс-службе Главного управления разведки. Там уточнили, что враг понес потери и в живой силе.

Видео спецоперации ГУР в Крыму

В разведке подтвердили, что бойцы спецподразделения на плавсредствах высадились на берег в районе населенных пунктов Оленевка и Маяк.

"Во время выполнения задания украинские защитники вступили в боестолкновение с подразделениями оккупанта. Все цели и задачи выполнены. После завершения спецоперации украинские защитники без потерь покинули место событий", — отметили там.

В ГУР обратили внимание на то, что оккупационная администрация Крыма никак не комментирует события, хотя жители массово обращаются за разъяснениями.

"Украинские Силы Обороны и дальше будут оказывать оккупантам помощь в уничтожении боеприпасов, техники и живой силы", — завершили в ведомстве.

Ранее "Телеграф" писал о том, что на мысе Тарханкут 23 августа во время спецоперации ГУР была уничтожена ЗРК С-400.