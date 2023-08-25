Война — день 548: россия не прекращает обстрелов, пока ВСУ находятся на пороге прорыва

Рассказываем оперативно о главном за сутки

На календаре пятница, 25 августа 2023 года. Хотя российские оккупанты никак не прекращают обстрелов, украинские военные добиваются все новых успехов. Более того, главнокомандующий Валерий Залужный утверждает, что Вооруженные силы Украины находятся "на грани прорыва".

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 25 августа, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В Воздушных силах сообщили, что над Одессой работала ПВО, — по данным мониторинговых каналов, был запуск четырех "Калибров" в направлении Черноморска. До этого взрывы слышали в Запорожье во время воздушной тревоги.

На начало дня карта боевых действий от DeepState выглядит следующим образом:

Карта боевых действий в Украине 25.08.2023

О том, что происходило 22 августа, читайте в материале: Война — день 545: ВСУ достигли успеха на юге, а оккупанты активизировались на востоке

Информацию за 23 августа смотрите по ссылке: Война — день 546: ВСУ продолжают освобождать украинскую землю, а оккупанты теряют боевой дух

С данными за 24 августа можно ознакомиться в трансляции: Война — день 547: Украина отмечает свой 32-й День Независимости