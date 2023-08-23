Война — день 546: ВСУ продолжают освобождать украинскую землю, а оккупанты теряют боевой дух

Оперативно о главном за сутки

Украинские военные продолжают вести наступательные действия на нескольких направлениях, из-за чего россияне теряют боевой дух и ресурсы для продолжения боевых действий. При этом ВСУ смогли войти в важный населенный пункт и эвакуировать оттуда мирное население, которое не уехало несмотря на идущие рядом боевые действия. При этом западные аналитики пока не считают, что война зашла в тупик, однако допускают, что это может произойти если украинские защитники не смогут достичь существенных успехов в ближайшие недели.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 23 августа, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Президент Польши Анджей Дуда заявил, что россия уже начала перебрасывать тактические ядерные боеприпасы на территорию Беларуси.

Информацию за 20 августа смотрите по ссылке: Война — день 543: ВСУ давят на трех участках фронта, а оккупанты пытаются наступать возле Купянска

С данными за 21 августа можно ознакомиться в трансляции: Война — день 544: ВСУ ломают оборону оккупантов на юге, а россияне продвигаются на востоке

О том, что происходило 22 августа, читайте в материале: Война — день 545: ВСУ достигли успеха на юге, а оккупанты активизировались на востоке