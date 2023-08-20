Война — день 543: ВСУ давят на трех участках фронта, а оккупанты пытаются наступать возле Купянска

Оперативно о главном за сутки

Украинские войска продолжают наступательные операции минимум на трех участках фронта и местами имеют успехи, но россияне тоже не сидят на месте и пытаются давить на ВСУ в районе Купянска, кроме того ожесточенные бои продолжаются в районе Бахмута. При этом на Западе убеждены, что россия уже проиграла войну, так как более не имеет возможностей достичь первоначальных целей.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 20 августа, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Замглавы Офиса президента Андрей Сибига заявил, что пока рано говорить о поставках шведских истребителей в Украину, поскольку у них тоже есть иностранные комплектующие на передачу которых потребуется получить согласие у их производителей.

"Даже в таких самолетах, как Gripen, есть определенные составляющие, требующие согласия других союзников", — отметил он.

Информацию за 17 августа смотрите по ссылке: Война — день 540: россияне кошмарят Украину тревогами и усиливают давление на Купянск

С данными за 18 августа можно ознакомиться в трансляции: Война — день 541: Украина получила мощные системы ПВО и продолжает давать по зубам оккупантам

О том, что происходило 19 августа, читайте в материале: Война — день 542: ВСУ прорываются через оборону оккупантов, а россияне увеличивают количество фейков