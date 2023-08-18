Война — день 541: Украина получила мощные системы ПВО и продолжает давать по зубам оккупантам

Рассказываем оперативно о главном за сутки

На календаре пятница, 18 августа. Хотя самопровозглашенный президент Беларуси александр лукашенко заявляет, что россия якобы выполнила цели "сво", Вооруженные силы Украины продолжают давать отпор агрессору. Особенно накаленная ситуация сейчас на Купянском направлении, но есть и продвижения ВСУ.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 18 августа, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Переданные Германией 2 пусковые установки IRIS-T уже находятся в Украине, заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.

В россии заявляют о новой атаке беспилотника на Белгородскую область рф. Также оккупанты заявляют о якобы попытке атаки Украиной кораблей Черноморского флота в юго-западной части Черного моря, в 237 км юго-западнее Севастополя.

Свежая карта боевых действий от DeepState на начало суток выглядит так:

Карта боевых действий в Украине 18.08.2023

С данными за 15 августа можно ознакомиться в трансляции: Война — день 538: россияне пытаются давить на востоке, но испытывают нехватку резервов

О том, что происходило 16 августа, читайте в материале: Война — день 539: ВСУ продвигаются на юге, а оккупанты засылают ДРГ с севера

Информацию за 17 августа смотрите по ссылке: Война — день 540: россияне кошмарят Украину тревогами и усиливают давление на Купянск