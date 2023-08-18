Разрушено 11 пролетов из 28: стало точно известно, можно ли восстановить Каховскую ГЭС

В МВД дали конкретный ответ

Каховская ГЭС, которая была разрушена в результате российской агрессии, не подлежит восстановлению.

Об этом рассказал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

"В результате теракта было разрушено 11 пролетов верхней части плотины с 28-ми. 3 машинного зала ГЭС произошла утечка 150 тонн смазки. Каховская ГЭС больше не подлежит восстановлению", — говорится в сообщении.

Клименко объяснил, что в зону ЧС попали 180 населенных пунктов Херсонской, Николаевской и Днепропетровской областей, где жило порядка 875 тысяч человек. 700 тысяч украинцев остались без доступа к питьевой воде. Погибло по меньшей мере 34 человека, еще 28 пострадали, в то время как еще 39 человек считаются пропавшими до сих пор. Также примечательно, что во время спасательных работ и эвакуации враг обстреливал людей, в результате чего еще погиб один спасатель, а 16 сотрудников других служб пострадали.

Кроме прочего, после подрыва Каховской ГЭС возросла минная опасность в регионах, поскольку мины вынесло по течению в Одесскую и Николаевскую области.

Напомним, что Каховская ГЭС была подорвана в ночь на 6 июня 2023 года российскими оккупантами, — эта масштабная экологическая катастрофа была признана актом экоцида. Убытки от этого насчитывают миллиарды долларов, в то время как последствия для экологии Украины пока еще сложно спрогнозировать.

В ОП показывали, как сейчас выглядит бывшее Каховской водохранилище:

Как сообщал "Телеграф", ранее экс-министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак высказал мнение, что Каховская ГЭС должна быть восстановлена, но в другом месте.