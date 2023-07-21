Восстановление Каховской ГЭС: экс-министр предложил новое место для строительства станции

Остап Семерак отмечает, что проект восстановления важно обсудить с экспертами

Каховская ГЭС, которую уничтожили российские оккупанты, должна быть отстроена, ведь она выполняла функции накопления воды для Запорожской АЭС и снабжала водой регион. Однако, приступая к такому масштабному и дорогостоящему проекту, следовало бы обратиться к современным технологиям.

Такое мнение высказал экс-министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак.

По словам политика, новую станцию можно было бы построить в другой местности, на других высотах, используя другие гидрорежимы, чем в 1950-х годах.

"Проблему Каховской ГЭС следует решить, ведь оставить все, как есть – неправильно. В то же время важно не только "что", но и "как" мы сделаем. Европейский Союз, который помогает нам в противостоянии российской агрессии, обещает помощь в строительстве по принципам зеленых технологий и политики ЕС. Принятое украинским правительством решение утверждалось без учета этих аспектов. Это очень грустно и непонятно. А когда что-то непонятно, следует обратить внимание на финансовую сторону вопроса. Похоже, что данный проект базируется исключительно на стремлении быстрого и бесконтрольного использования бюджетных средств", – отметил экс-министр.

Остап Семерак отмечает, что планы подобных проектов должны быть подкреплены обсуждениями не только на бюрократическом уровне, но и в экспертной среде.

"Насколько мне известно, ни ученые, ни общественность не привлекались к принятию этого решения. Хотя, уверен, во время дискуссий у экологов и других специалистов нашлись бы альтернативные мнения и предложения по реализации этого проекта. Пока это выглядит как поспешное решение с коррупционными рисками для "отработки" бюджетных средств", — сообщил Остап Семерак.

Более того, насколько рискованно начинать большое восстановление Каховской ГЭС в разгар войны, и какие сложности могут возникнуть – читайте в материале на сайте "Телеграф": "Эксперимент" по восстановлению Каховской ГЭС за 1,2 млрд долларов: бюджета распил или будущий задел".

Напомним, Кабмин принял постановление об "экспериментальном проекте" восстановления Каховской гидроэлектростанции. "Укргидроэнерго" уже разрабатывает проект строительства временных дамб в верхнем и нижнем бьефах станции.