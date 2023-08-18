Зруйновано 11 прольотів із 28: стало точно відомо, чи можна відновити Каховську ГЕС

У МВС дали конкретну відповідь

Каховська ГЕС, яка була зруйнована внаслідок російської агресії, не підлягає відновленню.

Про це розповів міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"У результаті теракту було зруйновано 11 прольотів верхньої частини греблі із 28-ми. 3 машинної зали ГЕС стався витік 150 тонн мастила. Каховська ГЕС більше не підлягає відновленню", — йдеться в повідомленні.

Клименко пояснив, що до зони НС потрапили 180 населених пунктів Херсонської, Миколаївської та Дніпропетровської областей, де мешкало близько 875 тисяч осіб. 700 тисяч українців залишились без доступу до питної води. Загинуло щонайменше 34 особи, ще 28 постраждали, тоді як ще 39 людей вважаються зниклими досі. Також примітно, що під час рятувальних робіт та евакуації ворог обстрілював людей, внаслідок чого ще загинув один рятувальник, а 16 працівників інших служб постраждали.

Окрім іншого, після підриву Каховської ГЕС зросла мінна небезпека у регіонах, оскільки міни винесло течією на Одещину та Миколаївщину.

Нагадаємо, що Каховську ГЕС було підірвано в ніч на 6 червня 2023 року російськими окупантами, — цю масштабну екологічну катастрофу було визнано актом екоциду. Збитки від цього нараховують мільярди доларів, тоді як наслідки для екології України поки що складно спрогнозувати.

В ОП показували, як зараз виглядає колишнє Каховське водосховище:

Як повідомляв "Телеграф", раніше ексміністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак висловив думку, що Каховська ГЕС має бути відновлена, але в іншому місці.