Відбудова Каховської ГЕС: ексміністр запропонував нове місце для будівництва станції

Остап Семерак наголошує, що проект відновлення важливо обговорити з експертами

Каховська ГЕС, яку знищили російські окупанти, повинна бути відбудована, адже вона виконувала функції накопичення води для Запорізької АЕС і забезпечувала водою регіон. Проте, приступаючи до такого масштабного і дорогого проекту, слід було б звернутися до сучасних технологій.

Таку думку у коментарі сайту "Телеграф" висловив екс-міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак.

За словами політика, нову станцію можна було б збудувати в іншій місцевості, на інших висотах, використовуючи інші гідрорежими, аніж це було у 1950-х роках.

"Проблему Каховської ГЕС слід вирішити, адже залишити все, як є – неправильно. Водночас, важливо не тільки "що", а й "як" ми зробимо. Європейський Союз, який допомагає нам у протистоянні російській агресії, обіцяє допомогу у будівництві на принципах зелених технологій і політики ЄС. Ухвалене українським урядом рішення приймалося без врахування цих аспектів. Це дуже сумно і незрозуміло. А коли щось незрозуміло, слід звернути увагу на фінансовий бік питання. Скидається на те, що даний проект базується виключно на прагненні швидкого і безконтрольного використання бюджетних коштів", – зазначив екс-міністр.

Остап Семерак наголошує, що плани подібних проектів повинні бути підкріплені обговореннями не лише на бюрократичному рівні, а й в експертному середовищі.

"Наскільки мені відомо, ані науковці, ані громадськість не залучалися до ухвалення цього рішення. Хоча, впевнений, під час дискусій у екологів та інших фахівців знайшлись би альтернативні думки і пропозиції щодо реалізації цього проекту. Поки що це виглядає як поспішне рішення з корупційними ризиками для "відпрацювання" бюджетних коштів", – повідомив екс-міністр в коментарі "Телеграфу".

Більше про те, наскільки ризиковано починати велике відновлення Каховської ГЕС у розпал війни, та які складнощі можуть виникнути – читайте у матеріалі на сайті "Телеграф": "Експеримент" з відновлення Каховської ГЕС за 1,2 млрд доларів: бюджету розпил чи майбутній заділ".

Нагадаємо, Кабмін ухвалив постанову про "експериментальний проект" відновлення Каховської гідроелектростанції. "Укргідроенерго" вже розробляє проект будівництва тимчасових гребель у верхньому та нижньому б’єфах станції.