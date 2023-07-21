Відновлення Каховської ГЕС: скільки грошей збираються витратити

Будувати нову електростанцію планують близько семи років

Кабмін ухвалив постанову про "експериментальний проект" відновлення Каховської гідроелектростанції, знищеної в результаті теракту росії на початку червня. І "Укргідроенерго" вже розробляє проект будівництва тимчасових гребель у верхньому та нижньому б’єфах станції.

Про це повідомив гендиректор "Укргідроенерго" Ігор Сирота, пише "Телеграф".

"Все це можливо зробити тільки після деокупації. Зараз ми працюємо над самим проектом. (…) Орієнтовний термін будівництва подібної гідроелектростанції становить приблизно 7 років. Зауважу, це без урахування термінів, необхідних для обстеження території після деокупації, демонтажних робіт тощо", — зазначив Ігор Сирота.

За даними "Укргідроенерго", тимчасові греблі дозволять підняти рівень Каховського водосховища та забезпечити водою як ставок-охолоджувач Запорізької АЕС, так і населені пункти, розташовані вздовж берегів. Також будівництво цих гребель дозволить захистити зруйновану станцію, осушити котлован і провести розслідування, як саме стався підрив і настільки значні пошкодження.

При цьому будівництво буде недешевим.

"Якщо говорити про орієнтовну вартість будівництва у випадку з приблизно 2000 дол. за 1 кВт встановленої потужності, за можливої встановленої потужності нової Каховської ГЕС близько 500-600 МВт орієнтовна вартість будівництва складе близько 1-1,2 млрд доларів. Але все це дуже орієнтовно", — розповів Ігор Сігор.

Проект відновлення ГЕС координуватиметься Міністерством економіки, а замовником робіт виступить державне "Укргідроенерго". Фінансування відновлення здійснюватиметься за рахунок коштів ПАТ "Укргідроенерго", кредитних коштів та інших джерел, не заборонених законодавством.

Більше про те, наскільки ризиковано розпочинати велике відновлення Каховської ГЕС у розпал війни, і які складнощі можуть виникнути – читайте у матеріалі на сайті "Телеграф": "Експериментальне" відновлення Каховської ГЕС за 1,2 млрд доларів: бюджетний розпил чи на майбутнє заділ".

Зазначимо, поки влада має намір будувати нову греблю на Каховській ГЕС, чимало експертів виступають проти цього. Чому плани "великого будівництва" є злочином і який сценарій відновлення затопленого півдня буде ефективним, гідробіолог Юрій Квач розповів в інтерв’ю "Бізнес Телеграфу".