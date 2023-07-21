Восстановление Каховской ГЭС: сколько денег собираются потратить

Строить новую электростанцию планируют около семи лет

Кабмин принял постановление об "экспериментальном проекте" восстановления Каховской гидроэлектростанции, уничтоженной в результате теракта рф в начале июня. И "Укргидроэнерго" уже разрабатывает проект строительства временных плотин в верхнем и нижнем бьефах станции.

Об этом сообщил гендиректор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота, пишет "Телеграф".

"Все это возможно сделать только после деоккупации. Сейчас мы работаем над самим проектом. (…) Ориентировочный срок строительства подобной гидроэлектростанции составляет примерно 7 лет. Замечу, это без учета сроков, необходимых для обследования территории после деоккупации, на демонтажные работы и т.д", — отметил Игорь Сирота.

По данным "Укргидроэнерго", временные плотины позволят поднять уровень Каховского водохранилища и обеспечить водой как пруд-охладитель Запорожской АЭС, так и населенные пункты, расположенные вдоль берегов. Также строительство этих плотин позволит оградить разрушенную станцию, осушить котлован и провести расследование, как именно произошел подрыв и насколько значительны повреждения.

При этом, стройка будет недешевой.

"Если говорить об ориентировочной стоимости строительства в случае с примерно 2000 долл. за 1 кВт установленной мощности, при возможной установленной мощности новой Каховской ГЭС около 500–600 МВт ориентировочная стоимость строительства составит около 1–1,2 млрд долларов. Но все это очень ориентировочно", – рассказал Игорь Сирота.

Проект по восстановлению ГЭС будет координироваться Министерством экономики, а заказчиком работ выступит государственное "Укргидроэнерго". Финансирование восстановления будет осуществляться за счет средств ЧАО "Укргидроэнерго", кредитных средств и других источников, не запрещенных законодательством.

Больше о том, насколько рискованно начинать большое восстановление Каховской ГЭС в разгар войны, и какие сложности могут возникнуть – читайте в материале на сайте "Телеграф": "Экспериментальное" восстановление Каховской ГЭС за 1,2 млрд долларов: бюджетный распил или на будущее задел".

Отметим, пока власти намерены строить новую плотину на Каховской ГЭС, немало экспертов выступают против этого. Почему планы "большой стройки" являются преступлением и какой сценарий восстановления затопленного юга будет эффективным, гидробиолог Юрий Квач рассказал в интервью "Бизнес Телеграфу".