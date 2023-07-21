"Экспериментальное" восстановление Каховской ГЭС за 1,2 млрд долларов: бюджетный распил или на будущее задел

Эксперты дали оценку планам правительства и говорят, восстановление объекта будет долгим и сложным

Украинский Кабмин принял постановление об "экспериментальном проекте" восстановления Каховской гидроэлектростанции, уничтоженной в результате теракта рф в начале июня. По словам премьера Дениса Шмыгаля, первый этап – инженерное проектирование и подготовка базы – продлится два года. В общей сложности восстановление объекта займет около семи лет, а стоимость предварительно оценивается в 1,2 млрд долларов.

"Телеграф" выяснял, какие сложности могут возникнуть при реализации этого проекта и насколько рискованно начинать большое восстановление в разгар войны.

Большие планы

По данным "Укргидроэнерго", в результате внутреннего подрыва на Каховской ГЭС было полностью разрушено сооружение машинного зала электростанции и 14 пролетов водосливной дамбы. Это привело к практически полному разрушению комплексного гидроузла и уничтожению сооружений станции и ее оборудования без восстановления или ремонта. В результате размыва основы станции конструкции и оборудования подверглись дополнительным разрушениям.

Комментируя решение правительства, гендиректор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота заявил, что сейчас разрабатывается проект строительства временных плотин в верхнем и нижнем бьефах станции. Они позволят поднять уровень Каховского водохранилища и обеспечить водой как пруд-охладитель Запорожской АЭС, так и населенные пункты, расположенные вдоль берегов.

Также строительство этих плотин позволит оградить разрушенную станцию, осушить котлован и провести расследование, как именно произошел подрыв и столь значительны повреждения обследования.

"Но все это возможно сделать только после деоккупации. Сейчас мы работаем над самим проектом. (…) Ориентировочный срок строительства подобной гидроэлектростанции составляет примерно 7 лет. Замечу, это без учета сроков, необходимых для обследования территории после деоккупации, на демонтажные работы и т.д. Если говорить об ориентировочной стоимости строительства в случае с примерно 2000 долл. за 1 кВт установленной мощности, при возможной установленной мощности новой Каховской ГЭС около 500–600 МВт ориентировочная стоимость строительства составит около 1–1,2 млрд долларов. Но все это очень ориентировочно", – рассказал Игорь Сирота.

Также сообщается, что проект по восстановлению ГЭС будет координироваться Министерством экономики, а заказчиком работ выступит государственное "Укргидроэнерго". Финансирование восстановления будет осуществляться за счет средств ЧАО "Укргидроэнерго", кредитных средств и других источников, не запрещенных законодательством.

Риски, сложности, перспективы

Ранее при обсуждении возможного возобновления Каховской ГЭС эксперты по гидрологии и урбанистике выражали сомнения в целесообразности и успешности реализации такого проекта.

В частности, ведущий научный сотрудник Института морской биологии НАН Украины Юрий Квач в интервью "Телеграфу" отмечал, что в свое время строительство этого объекта стало катастрофой для ареала, где было создано водохранилище, теперь экоцид вызвало его уничтожение. Обрекать регион на это в третий раз, чтобы восстановить ГЭС, по мнению ученого, не слишком целесообразно.

"Это одна из величайших глупостей, среди тех многих, что делал Советский Союз. Прежде всего надо понимать, каким образом ГЭС была создана: уничтожена наша экология, культурное и археологическое наследие и историческая ценность тех территорий, сложилось негативное влияние на социум — сотни тысяч людей были отселены из своих домов. Все это было похоронено под водой. Это было ужасной катастрофой. Еще большей катастрофой стал подрыв россиянами гидроэлектростанции на территории, где уже была сформирована определенная экосистема, определенный тип экономики – хороший или плохой, – но он уже существовал", – говорит эксперт.

По словам ученого, сейчас дамба Каховской ГЭС почти полностью лежит под водой и представляет собой руины, которые нужно восстанавливать фактически с нуля, на что понадобится не менее 10 лет. За это время местные жители будут вынуждены перестроиться на новый подход к ведению хозяйства, возможно, развивать другие отрасли. Как только ситуация стабилизируется, новая ГЭС будет введена в эксплуатацию и людям снова придется останавливать отлаженные процессы и перестраиваться.

Кроме того, эксперт обратил внимание и на этический аспект восстановления, ведь после схождения большой воды на поверхности оказались старые кладбища, церкви, пять казацких сечей, Великий Луг и другие объекты культурного наследия. На их изучение и перенос в другие места уйдут годы, поэтому строительство новой ГЭС придется значительно отсрочить.

По словам ученого, на месте гидроэлектростанции стоило бы развивать туризм.

"Мы должны переходить к концепции устойчивого развития общества, когда экономика каждой отдельной общины рассматривается в комплексе: использование природных ресурсов, исторического наследия, развитие промышленности, сельского хозяйства, туризма. Именно развитие туристической сферы в комплексе с сохранением природы и рациональным ведением сельского хозяйства должно стать залогом будущего экономического развития данного региона и Украины в целом", — отметил Юрий Квач.

Говоря о рисках, в самом "Укргидроэнерго" отмечают, что усложнить процесс восстановления ГЭС может:

деоккупация территории;

продолжительность разминирования территории строительства и прибрежных территорий, необходимых для берегоукрепления, восстановления уничтоженной и поврежденной инфраструктуры;

необходимость защиты территорий, на которых будет вестись строительство, от повторных обстрелов или воздушных атак.

На неоправданную поспешность решения правительства указывает и экс-министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак. По словам политика, планы подобных проектов должны подкрепляться обсуждениями не только на бюрократическом уровне, но и в экспертной среде.

"Насколько мне известно, ни ученые, ни общественность не привлекались к принятию этого решения. Хотя, уверен, во время дискуссий у экологов и других специалистов нашлись бы альтернативные мнения и предложения по реализации этого проекта. Пока это выглядит как поспешное решение с коррупционными рисками для "отработки" бюджетных средств", — говорит экс-министр в комментаии "Телеграфу".

Каховская ГЭС должна быть восстановлена, ведь она выполняла функции накопления воды для электростанции и снабжала водой регион, однако приступая к такому масштабному и дорогому проекту, следовало бы обратиться к современным технологиям, считает Остап Семерак.

По словам политика, новую станцию можно было бы построить в другой местности, на других высотах, используя другие гидрорежимы, чем в 1950-х годах.

"Проблему Каховской ГЭС следует решить, ведь оставить все, как есть – неправильно. В то же время важно не только "что", но и "как" мы сделаем. Европейский Союз, который помогает нам в противостоянии российской агрессии, обещает помощь в строительстве по принципам зеленых технологий и политики ЕС. Принятое украинским правительством решение утверждалось без учета этих аспектов. Это очень грустно и непонятно. А когда что-то непонятно, следует обратить внимание на финансовую сторону вопроса. Похоже, что данный проект базируется исключительно на стремлении быстрого и бесконтрольного использования бюджетных средств", – отметил экс-министр.

Планы на бумагу, средства — под контроль

Учитывая, что сейчас Каховская ГЭС находится под контролем оккупационных войск россии, разработка таких масштабных и дорогостоящих проектов по ее восстановлению может вызвать сомнения.

Во-первых, пока неизвестно, когда и в каком состоянии Украине удастся вернуть себе то, что осталось от этого объекта. Во-вторых, финансирование нашими международными партнерами "космических" затрат на восстановление потребует жесткого контроля для исключения коррупционной составляющей, ведь любые махинации с донорскими средствами могут иметь крайне негативные последствия для дальнейшего сотрудничества.

В то же время, по словам председателя правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимира Фесенко, планирование послевоенного восстановления, в том числе объектов критической инфраструктуры, является насущным вопросом.

"Начинать сейчас – это правильное решение. Проекты и расчеты надо готовить заранее. Нам необходимо установить, какие убытки нанесла россия, сколько будет стоить восстановление Каховской и Запорожской ГЭС. Денег внутри страны на этот проект нет, расчет на средства доноров. Мы должны предоставить расчеты нашим партнерам, а они будут проверять каждую цифру и каждую букву, прежде чем делать выводы. На слово никто нам верить не будет", – отмечает политический эксперт в комментарии "Телеграфу".

Рассчитывать на выплату россией репараций, которые могли быть задействованы для финансирования восстановления ГЭС, не стоит, уверен Владимир Фесенко. Политолог объясняет: арест странами "Большой семерки" российского имущества, которое будет продолжаться до выплаты Украине возмещений со стороны агрессора, дает некоторую надежду. В то же время, в россии нет правительства, которое пошло бы на выплату репараций добровольно.

Очевидно, для реализации плана восстановления Каховской гидроэлектростанции Украина будет нуждаться в мощной финансовой поддержке со стороны международных партнеров. Учитывая, что вопрос коррупции на всех уровнях власти в нашем государстве остается актуальным, привлечение донорских средств на строительство стратегического объекта должно происходить под пристальным контролем.

Экс-советник вице-премьера, основатель Украинского агентства исследований и аналитики "RADA" Дмитрий Васильев уверен: во избежание коррупционных рисков реализовать анонсированный проект следует под финансовым контролем борда директоров с дополнительным аудитом одной из международных аудиторских компаний, признанных во всем мире.

"Такие проекты восстановления Украины следует делать именно по этому протоколу. Каждый отдельный проект должен иметь свой борд из международных участников, который будет отслеживать каждую копейку и принимать решения. При таких условиях нам удастся снизить риски коррупционной составляющей. Однако, само решение о начале проектирования вполне верно, ведь оно является не только вкладом в будущее восстановление Украины, но и демонстрацией партнерам нашей уверенности в победе", — говорит эксперт в комментарии "Телеграфу".