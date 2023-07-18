Есть новые реалии: гидробиолог объяснил, стоит ли восстанавливать Каховскую ГЭС

Строительство Каховской ГЭС — большое преступление советской власти, однако подрыв ее дамбы — еще большее преступление россии

После подрыва Каховской ГЭС россиянами ее плотина почти полностью лежит под водой. На восстановление станции уйдет около 10 лет, а его целесообразность очень сомнительна.

Такое мнение "Телеграфу" высказал гидробиолог Юрий Квач.

Он подчеркнул, что строительство Каховской ГЭС — крупное преступление советской власти, поскольку это стало катастрофой для ареала, где было создано водохранилище.

"Это одна из самых больших глупостей, среди тех многих, что делал Советский Союз. Прежде всего надо понимать, каким образом ГЭС была создана: уничтожена наша экология, культурное и археологическое наследие и историческая ценность тех территорий, сложилось негативное влияние на социум — сотни тысяч людей были отселены из своих домов. Все это было похоронено под водой. Это была страшная катастрофа", — напомнил гидробиолог.

Вместе с тем еще большей катастрофой, по его словам, стал подрыв россиянами гидроэлектростанции на территории, где уже была сформирована определенная экосистема, определенный тип экономики – хороший или плохой, – но он уже существовал. В результате погибли люди.

Однако Каховское водохранилище не стоит восстанавливать, нужно перестроиться под новые реалии.

"Сейчас дамба Каховской ГЭС почти полностью лежит под водой. Это руины. То есть ее нужно восстанавливать фактически с нуля, на что понадобится немало лет. Эксперты говорят, что пять. Однако я не верю. Пока изготовится техническая проектная документация, состоится тендер подрядчиков на "Прозорро", пройдет не один год. То есть полное восстановление Каховского водохранилища затянется лет на 10, не меньше. Но ведь все это время люди должны жить. Необходимо перестроиться под новые реалии", — резюмировал Юрий Квач.

Подробнее читайте в материале "Телеграфа": "Восстановление Каховской ГЭС будет такой же глупостью, которую 70 лет назад сделал СССР", — гидробиолог