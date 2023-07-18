Є нові реалії: гідробіолог пояснив, чи варто відновлювати Каховську ГЕС

Будівництво Каховської ГЕС — великий злочин радянської влади, проте підрив її греблі — ще більший злочин росії

Після підриву Каховської ГЕС росіянами, її гребля майже повністю лежить під водою. На її відновлення відбудову станції піде близько 10 років, а її доцільність дуже сумнівна.

Таку думку "Телеграфу" висловив гідробіолог Юрій Квач.

Він наголосив, що будівництво Каховської ГЕС — великий злочин радянської влади, оскільки це стало катастрофою для ареалу, де саме було створене водосховище.

"Це одна з найбільших дурниць, з-поміж тих багатьох, що робив Радянський Союз. Насамперед треба розуміти, яким чином ГЕС була створена: знищена наша екологія, культурна й археологічна спадщина та історична цінність тих територій, склався негативний вплив на соціум – сотні тисяч людей були відселені зі своїх домівок. Все це було поховано під водою. Це була страшенна катастрофа", — нагадав гідробіолог.

Разом із тим, ще більшою катастрофою, за його словами, став підрив росіянами гідроелектростанції на території, де вже була сформована певна екосистема, певний тип економіки – хороший чи поганий,– але він уже існував. Внаслідок цього загинули люди.

Однак Каховське водосховище не варто відновлювати, треба перелаштуватися під нові реалії.

"Зараз гребля Каховської ГЕС майже повністю лежить під водою. Це руїни. Тобто її потрібно відновлювати фактично з нуля, на що знадобиться чимало років. Експерти кажуть, що пʼять. Однак я не вірю. Поки виготовиться технічна проєктна документація, відбудеться тендер підрядників на "Прозорро", мине не один рік. Тобто повна відбудова Каховського водосховища затягнеться років на 10, не менше. Але ж увесь цей час люди мають жити. Необхідно перелаштуватися під нові реалії", — резюмував Юрій Квач.

Детальніше читайте в матеріалі "Телеграфа": "Відновлення Каховської ГЕС буде такою ж дурницею, яку 70 років тому зробив СРСР", — гідробіолог