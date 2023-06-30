Їй близько 500 років: після підриву ГЕС на березі річки у Запоріжжі знайшли дивовижну знахідку (фото, відео)

Після подальшої реставрації ця знахідка стане музейним експонатом

Після підриву Каховської ГЕС на ділянках, які раніше знаходилися під водою, а тепер оголилися, виявляють неймовірні знахідки і одним із них став 7-метровий човен на березі Дніпра в Запоріжжі. Його вік може сягати 500 років.

Про це повідомляють у Національному заповіднику "Хортиця".

Так, під час чергового обстеження було знайдено човен, виготовлений із цільного стовбура дуба, довжиною майже 7 м. З огляду на стан збереження деревини фахівці припустили, що вік цього човна може бути близько 500 років, але точніше датування буде можливим після проведення радіовуглецевого аналізу.

Неймовірну знахідку витягли з піску і частинами перенесли до реставраційного ангару. Зараз вона потребує термінової консервації у спеціальному хімічному розчині та надалі реставрації, щоб стати музейним експонатом.

"В минулому біля берегів Хортиці заходили подібні човни, які пов'язані з давньоруським поселенням на острові. Воно існувало з X по XIV cт. Такі плавзасоби використовувалися для риболовлі та інших промислів, місцевих перевезень, а також для обслуговування переправ", — розповіли працівники заповідника.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на дні водосховища, що обміліло, виявили грецькі амфори різних періодів, кераміку, наконечники, а також предмети часів Візантії.