Ей около 500 лет: после подрыва ГЭС на берегу реки в Запорожье нашли удивительную находку (фото, видео)

После дальнейшей реставрации эта находка станет музейным экспонатом

После подрыва Каховской ГЭС на участках, которые ранее находились под водой, а теперь оголились, обнаруживают невероятные находки и одной из них стала 7-метровая лодка на берегу Днепра в Запорожье. Ее возраст может достигать 500 лет.

Об этом сообщают в Национальном заповеднике "Хортица".

Так, во время очередного обследования была найдена лодка, изготовленная из цельного ствола дуба, длиной почти 7 м. Учитывая состояние сохранности древесины специалисты предположили, что возраст этой лодки может быть около 500 лет, но более точная датировка будет возможна после проведения радиоуглеродного анализа.

Невероятную находку извлекли из песка и по частям перенесли в реставрационный ангар. Сейчас она нуждается в срочной консервации в специальном химическом растворе и в дальнейшем реставрации, чтобы стать музейным экспонатом.

"В прошлом у берегов Хортицы ходили подобные лодки, связанные с древнерусским поселением на острове, которое существовало с X по XIV века. Такие плавсредства использовались для рыбалки и других промыслов, местных перевозок, а также для обслуживания переправ", — рассказали работники заповедника.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на дне обмелевшего водохранилища обнаружили греческие амфоры разных периодов, керамику, наконечники, а также предметы времен Византии.