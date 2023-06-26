Кости мамонта и предметы времен Византии: на дне Каховского водохранилища новые удивительные находки (фото)

Территория, которая считалась навсегда утраченной и невозможной для исследований, теперь открылась

После подрыва Каховской ГЭС на дне обмелевшего водохранилища находят удивительные находки — предметы времен Второй мировой войны, времен казачества, Византии и даже палеолита, например кости мамонтов.

Об этом пишет BBC, публикуя соответствующие фотографии обнаруженных артефактов.

Так, на территории, которая когда-то была дном водохранилища, нашли наконечники, керамику, греческие амфоры разных периодов, предметы времен Византии. И это далеко не весь список.

Территория, которую в 1950-х годах затопило из-за строительства Каховской ГЭС, абсолютно уникальна, утверждают историки. Считается, что там в разное время существовали пять запорожских сечей – Томаковская, Базавлуцкая, Никитинская, Чортомлыцкая и Новая или Подпольненская сечь.

"Это была сеть островов, заливов, речушек, которые были пуповиной украинского казачества", — говорит историк Александр Алферов.

Один из историков утверждает, что нашел на обмелевших территориях нечто похожее на челюсть мамонта или южного ископаемого слона.

"Он лежит бивнями вниз, мы не представляем, что под этим слоем, там может быть их несколько, может, он там цел, а может только фрагмент головы", — сказал он.

Историки утверждают, что потенциально в толще почвы можно найти удивительные вещи, например, оружие, казацкие лодки и более древние суда, украшения, керамика, древние поселения и могильники.

"Этот варварский шаг, который сделала россия, взорвав ГЭС, сейчас создает ситуацию исторического клондайка, потому что территория, которая считалась навсегда утраченной и невозможной для исследований, теперь открылась", – говорит историк и археолог Максим Остапенко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на дне водохранилища были обнаружены человеческие останки, нацистские каски, древние пистоли, останки Покровской Сечевой церкви и многие другие артефакты.