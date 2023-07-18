"Восстановление Каховской ГЭС будет такой же глупостью, которую 70 лет назад сделал СССР", — гидробиолог

Все ГЭС Днепровского каскада производят только 5% украинской гидроэлектроэнергии, которую легко может заменить "зеленая" энергетика

Власти намерены строить новую плотину на Каховской ГЭС, однако есть эксперты, которые выступают против этого. Почему такие планы являются преступлением и какой сценарий восстановления затопленного юга будет эффективным — об этом гидробиолог Юрий Квач рассказал "Бизнес Телеграфу".

- После подрыва оккупантами плотины Каховской ГЭС фактически завершилась 70-летняя история одноименного водохранилища, которое одни называли "чудом советской инженерной мысли", другие — "убийцей природы и истории". Каково ваше мнение на этот счет?

— Строительство Каховской ГЭС — крупное преступление, поскольку это стало катастрофой для ареала, где было создано водохранилище. Это одна из величайших глупостей, среди тех многих, что делал Советский Союз. Прежде всего, надо понимать, каким образом ГЭС была создана: уничтожена наша экология, культурное и археологическое наследие и историческая ценность тех территорий, сложилось негативное влияние на социум – сотни тысяч людей были отселены из своих домов. Все это было захоронено под водой. Это была страшная катастрофа. Еще большей катастрофой стал подрыв россиянами гидроэлектростанции на территории, где уже была сформирована определенная экосистема, определенный тип экономики – хороший или плохой, но он уже существовал. В результате погибли люди.

— Почему вы считаете, что Каховское водохранилище не стоит восстанавливать?

— Сейчас дамба Каховской ГЭС почти полностью лежит под водой. Это развалины. То есть ее нужно восстанавливать фактически с нуля, на что уйдет много лет. Эксперты говорят, что пять. Однако я не верю. Пока изготовится техническая проектная документация, состоится тендер подрядчиков на "Прозорро", пройдет не один год. То есть полное восстановление Каховского водохранилища затянется лет на 10, не меньше. Но ведь все это время люди должны жить. Необходимо перестроиться под новые реалии.

— Как без Каховского водохранилища Украина сможет восстановить крупное аграрное производство в этом регионе?

— Мнение, что без Каховского водохранилища все сельское хозяйство Крыма, Херсонской и Запорожской областей умрет, ошибочно. Все расположенные там населенные пункты уже существовали на протяжении 200-300 лет, а некоторые и 500-600. Люди там жили и не умирали от голода или без воды. Просто они вели другой тип хозяйства. Необходимо возвращаться к традиционному хозяйству, которым испокон веков занимались крымские татары и местные украинцы, в частности, к животноводству и садоводству.

— То есть нужно отказаться от традиционного земледелия?

— Люди, жившие там до появления Каховского водохранилища, не выращивали в таком количестве пшеницу, тем более рис, который в Украине выращивать затратно и невыгодно. Его дешевле купить в юго-восточных странах Азии, где он дает несколько урожаев в год, нежели выращивать на днепровской воде на юге Украины и в районе Геническа. Это при Советском Союзе устраивали "показательные выступления", мол, у нас тоже выращивают рис. А то, что он дороже, никого не тревожило. Поэтому нужно отходить от "совковых" стереотипов и менять тип хозяйства.

— Если даже аграрный сектор будет перестроен, как же решить вопрос полива?

— В связи с климатическими изменениями и потеплением гораздо логичнее переориентироваться на выращивание ореховых культур, не требующих много влаги. К примеру, в Одесской области, где также сложная ситуация с водой, мало осадков и нет питьевой воды, люди перестроились на выращивание фундука, миндаля, грецких орехов, фисташек. Это все прекрасно растет и главное – легко сохраняется и стоит гораздо дороже, чем пшеница или кукуруза, которая в сезон продается за копейки.

— А как насчет обеспечения людей питьевой водой?

— Для обеспечения людей водой нужно проложить новые водопроводы. Также имеет смысл строить шлюзы и переоборудовать их так, чтобы было благоприятное судоходство от южного до среднего Днепра и наоборот. Для развития транспортной инфраструктуры необходимо строить мосты, но не дамбу.

— Вы полагаете, что, пока государство будет готовить восстановление дамбы, регион перестроится сам и потребность в дамбе отпадет?

— Если мы внедрим другое хозяйство на этих территориях, экономика будет жить по другим правилам и принципам. И через 5-10 лет мы сами поймем, что плотина нам не нужна и нет необходимости ее восстанавливать. Однако, если мы обустроим на этих землях новый тип хозяйства, приспособимся к нему, а затем построим дамбу и затопим все водой, сделаем ту же ерунду, что сделал Советский Союз 70 лет назад.

— Но без ГЭС возникла критическая потребность в пресной воды для населения в южных регионах. Какая альтернатива?

— Каховская ГЭС снабжала водой сельское хозяйство Херсонской, Запорожской областей и полуострова Крым, питьевой водой — Никополь и Кривой Рог и технической водой — предприятия Криворожья. В течение этих пяти или десяти лет, пока будет восстанавливаться плотина, населенным пунктам, производственным учреждениям, сельскому хозяйству будут требоваться вода. Одной из альтернатив есть артезианские скважины, которые там существовали раньше. Их только нужно расчистить. Когда была бесплатная днепровская вода, добывать артезианскую не было нужды. И они были брошены. Также необходимо строить альтернативные водопроводы с забором воды из Ингульца (для Кривого Рога) и Днепра (для Никополя и близлежащих районов).

— Вокруг Каховского водохранилища в Криворожье, Запорожье, Никополе сконцентрирован ряд металлургических предприятий, потреблявших большие объемы воды. Они не смогут работать даже на 50% мощностей.

— Криворожские предприятия, которые потребляли воду из Каховского водохранилища, не государственные, все они имеют своих владельцев. Если начнется восстановление плотины, то средства будут выделяться на уровне государства. Выходит, что вместо того, чтобы их направить в другое, более нужное русло – на развитие сельского хозяйства или громад, которые в этом больше нуждаются, мы будем поддерживать частный бизнес? Владельцы металлургических предприятий Кривого Рога, которые имеют достаточно финансовых ресурсов и нуждаются в воде из Каховского водохранилища, должны строить инфраструктуру и обустраивать водопроводы за свой счет. Государство само должно требовать у частного бизнеса вложений, если он хочет здесь работать.

— Каховская ГЭС – это еще и дополнительные электромощности, чистая энергетика, которая нужна и людям, не правда ли?

— Каховское водохранилище создавали, прежде всего, для обеспечения водой сельского хозяйства Крыма и выращивания там зерновых культур, требующих постоянного полива, а не для выработки электрики. Такова была политика СССР. Это наименее мощная дамба среди всех днепровских дамб. Ее высота всего 14 метров, соответственно, она производила мало электроэнергии. Это достаточно символично, на мой взгляд.

— Значит, как производитель электричества она не нужна?

— Есть много других ресурсов для получения энергии, в частности, зеленая энергетика. Поэтому подобные дамбы просто неэффективны. Однако я не призываю их уничтожать, потому что они уже построены.

— Вы говорили, что разрушение Каховской ГЭС может быть полезно для восстановления естественности рек. В чем это может проявляться?

— Новая экосистема может дать шанс восстановить популяции в плавнях Днепра краснокнижной рыбы — осетровых и черноморского лосося, которые после создания ГЭС остались преимущественно в Дунае. Эта плотина, это препятствие не позволяло им заходить и подниматься выше для нереста, что привело к тому, что многие виды рыб стали редкими.

— В свое время, когда возводили Каховскую ГЭС, СССР утопил казацкую историю, отправив под воду важные достопримечательности, в частности, Великий Луг. После того, как водохранилище обмелело, могла бы эта территория стать исследовательским хабом?

– И не только! Мы должны переходить к концепции устойчивого развития общества, когда экономика каждого отдельного общества рассматривается в комплексе: использование природных ресурсов, исторического наследия, развитие промышленности, сельского хозяйства, туризма. Сейчас из-под воды восстали руины 500-летних церквей, Запорожской Сечи, старые кладбища. Есть шанс восстановить уникальный Великий Луг. Именно развитие туристической сферы в комплексе с сохранением природы и рациональным ведением сельского хозяйства должно стать залогом будущего экономического развития региона и Украины в целом.