ВСУ имеют успех на двух участках фронта, а оборона россиян слабеет: свежие карты боев

Россияне продолжали наступать на линии Купянск — Сватово — Кременная и достигли некоторых успехов

Идет 541-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, 17 августа украинские войска продолжали контрнаступательные действия на Бахмутском, Бердянском и Мелитопольском направлениях и продвинулись под Бахмутом на западе Запорожской области.

Об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW).

На кадрах с геолокацией видно, что украинские силы добились некоторых успехов в южной части Клещиевки. Другие кадры с геолокацией показывают, что ВСУ продвигались юго-западнее Новопокровки.

Российские войска 17 августа вели наступательные действия на рубеже Купянск — Сватово — Кременная, в районе Бахмута, у Авдеевки, а также на границе Донецкой и Запорожской областей и на отдельных участках продвигались.

Аналитики подчеркнули, что оккупанты очень старались удержать Роботино и Урожайное, приложив значительные усилия и задействовав ресурсы, поэтому успехи Украины в этих районах говорят о деградации российской обороны.

Луганская и Харьковская области

Российские войска продолжали наступательные операции на линии Купянск — Сватово — Кременная и продвинулись 17 августа. Генштаб Украины сообщил, что враг вел безуспешные наступательные операции в районе Синьковки и Белогоровки.

Украинские войска вели наступательные действия под Купянском, но 17 августа не продвинулись. Также Силы обороны вели наступательные действия на рубеже Сватово-Кременная, но 17 августа не продвигались.

Донецкая область

Украинские войска 17 августа наступали на южный фланг Бахмута и продвинулись в южной части Клищевки. Украинский Генштаб сообщил, что Силы обороны продолжают наступательные операции южнее Бахмута и закрепились на новых позициях.

Враг продолжал безуспешные контратаки на Бахмутском направлении 17 августа. По сообщению Генштаба Украины, россияне наступали в районе Богдановки и Белой Горы.

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Оккупанты продолжали наступательные действия под Авдеевкой, но не продвинулись. Генштаб Украины сообщил, что российские войска вели безуспешные наступления в районе Авдеевки, Керамика, Красногоровки и Марьинки.

"Южная ось"

Украинские войска продолжали контрнаступательные действия на границе Донецкой и Запорожской областей, но не продвинулись.

Россияне также наступали в этом районе и не имели успеха. Украинский Генштаб сообщил, что враг вел безрезультатные атаки под Урожайным.

Украинские силы продвинулись в западной части Запорожской области — юго-западнее Новопокровки.

Напомним, бывший командир штурмовой роты в 24-м отдельном батальоне ВСУ "Айдар", военный аналитик Евгений Дикий рассказал "Телеграфу" о ситуации в районе Купянска. По его словам, существует риск прорыва обороны ВСУ, однако вероятнее всего, Украина атаки россиян сдержит — вопрос только в цене.