"Это самое умное, что сделали россияне": рф поставила ВСУ на растяжку в Купянске, есть ли шанс его удержать

Купянское направление охраняют только три, вымотанные в боях бригады ВСУ

На Купянском направлении, где сейчас происходит эвакуация населения, существует риск прорыва обороны ВСУ, однако, вероятнее всего, Украина атаки россиян сдержит — вопрос только в цене.

Такое мнение высказал в интервью "Телеграфу" бывший командир штурмовой роты в 24-м отдельном батальоне ВСУ "Айдар", военный аналитик Евгений Дикий.

Он считает, что наступление на Купянск — это едва ли не единственный грамотный ход со стороны россиян за все лето 2023. Дело в том, что этими действиями оккупанты поставили ВСУ на "растяжку".

"Они собрали 100-тысячную ударную группировку с несколькими сотнями танков и ломанулись на нашу линию обороны. Их программа-максимум — "отжать" назад Лиман и Купянск и выстроить линию обороны по реке Оскол. Но они понимают, что вряд ли им это кто-нибудь позволит. А вот программа-минимум – оттянуть наши резервы, чтобы они не доехали на юг, где мы сейчас ломаем так называемую "линию Суровикина". Если она будет сломана, мы выходим к Азовому морю и Крым фактически наш. И русские это понимают. Если не сломаем эту линию до зимы, то западные союзники начнут выкручивать нам руки и говорить: садитесь за переговоры и замораживайте конфликт. И это россияне тоже понимают", — говорит военный.

Таким образом, отмечает аналитик, поскольку Купянское направление охраняют только три, вымотанные в боях бригады ВСУ, нашему командованию буквально каждый день приходится решать, сколько ресурсов бросить на Слобожанщину, чтобы там не произошло катастрофы, и как это минимизировать, чтобы не отрывать личный состав от наступления на юге.

"Вот и вся суть интриги вокруг Купянска. Его будут удерживать, но постараются делать это минимальными силами, потому что все сейчас нужны на юге", — считает Дикий.

Больше о том, как дальше будет развиваться украинское контрнаступление и почему в него не верят западные СМИ вы можете прочитать в полной версии интервью Евгения Дикого "Телеграфу" под названием "ВСУ зависят от того, какие "тараканы" танцуют в головах наших союзников": интервью с военным экспертом Евгением Диким, ч.I"

Напомним, ранее мы писали о том, что Украина задействовала свои самые мощные подразделения на фронте.