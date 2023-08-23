Причастен к ракетным ударам по Украине: суровикина быстро заменили другим генералом рф

Новый главком ВКС рф принимал непосредственное участие в планировании и организации полномасштабного вторжения в Украину

Временно исполняющим обязанности главнокомандующего Военно-космическими силами рф вместо уволенного генерала сергея суровикина стал его заместитель — генерал-полковник виктор афзалов. Ранее он уже занимал эту должность.

Об этом пишет российское пропагандистское агентство "РИА-Новости", ссылаясь на собственные информированные источники. Официальных подтверждений этим данным пока нет.

Отмечается, что виктор афзалов являлся первым заместителем суровикина. Он принимал участие в планировании и организации полномасштабного вторжения рф в Украину. Также российский генерал-полковник был ответственным за планирование ракетных ударов по объектам энергосистемы Украины. Ранее он был командующим 11-й армии ВВС и ВКС.

Стоит добавить, что ранее российский журналист Алексей Венедиктов опубликовал сообщение о том, что сергей суровикин был отстранен от своей должности. А за несколько дней до этого в СМИ появилась информация, что генерал находится под домашним арестом.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что сергей суровикин загадочно исчез после провалившейся попытки мятежа главаря ЧВК "Вагнера" евгения пригожина. В последний раз он выступил в день мятежа с обращением к "вагнеровцам", а после этого его никто не видел.