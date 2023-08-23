Причетний до ракетних ударів по Україні: суровікіна швидко замінили іншим генералом рф

Новий головком ВКС рф брав безпосередню участь у плануванні та організації повномасштабного вторгнення в Україну

Тимчасово виконуючим обов’язки головнокомандувача Військово-космічними силами росії замість звільненого генерала сергія суровикина став його заступник — генерал-полковник віктор афзалов. Раніше він уже обіймав цю посаду.

Про це пише російське пропагандистське агентство "РИА-Новости", посилаючись на власні інформовані джерела. Офіційних підтверджень цих даних поки що немає.

Зазначається, що віктор афзалов був першим заступником суровікіна. Він брав участь у плануванні та організації повномасштабного вторгнення рф в Україну. Також російський генерал-полковник був відповідальним за планування ракетних ударів по об’єктах енергосистеми України. Раніше він був командувачем 11-ї армії ВПС та ВКС.

Варто додати, що раніше російський журналіст Олексій Венедиктов опублікував повідомлення про те, що сергій суровікін був усунений з посади. А за кілька днів до цього у ЗМІ з’явилася інформація, що генерал перебуває під домашнім арештом.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що сергій суровікін загадково зник після невдалої спроби заколоту ватажка ПВК "Вагнера" євгена пригожина. Востаннє він виступив у день заколоту зі зверненням до "вагнерівців", а після цього його ніхто не бачив.